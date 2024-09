Ion Țiriac este cel mai bogat român și una dintre cele mai influente figuri din tenisul mondial. Totuși, el s-a trezit în mijlocul unui scandal cu președintele Federației Internaționale de Tenis (ITF), David Haggerty, care i-a interzis accesul la meciurile de tenis de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Haggerty s-a răzbunat după ce românul i-a cerut public demisia. Miliardarul nu a avut voie să participe la meciurile de tenis de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

„Am avut talangă (acreditare – n.r.), am fost la toate… Doar la tenis nu am avut dreptul să mă duc. Am o relație foarte ‘fricționată’ cu domnul președinte, căruia i-am cerut demisia, n-a vrut.

I-am spus că este handicapat. El conducea turneul olimpic de tenis”, a declarat Ion Țiriac în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” (video la final).