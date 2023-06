Inițiatorul campaniei, Codin Maticiuc, a anunțat că miliardarul român Ion Țiriac va participa și în acest an la proiectul „Spitale publice din bani privați”. Astfel, ca și anul trecut, omul de afaceri va dubla suma strânsă din SMS-urile trimise de români pentru această cauză, care vizează renovarea unor secții de pediatrie.

Ion Țiriac i-a îndemnat pe români să se implice

În acest context, fostul tenismen a subliniat importanța implicării și contribuției oamenilor în susținerea proiectului, provocându-i să trimită cât mai multe SMS-uri. De asemenea, Ion Țiriac a anunțat, în glumă, că este dispus să se întoarcă la muncă dacă oamenii reușesc să-l sărăcească prin donațiile lor.

„Am văzut că vă pasă și vă felicit pentru cei 2 euro donați anul trecut. Dar de sărăcit, pe departe! Nu m-ați sărăcit! Pentru această rațiune, vă dau ocazia și anul acesta. Haide, mână de la mână! 2 euro voi, eu îi dublez cum am promis anul trecut și m-am achitat de promisiune ca întotdeauna.

Dar dați-vă un pic silința! Vorbiți în familie, vorbiți cu prieteni, vorbiți împrejur. De ce? Bani privați, ai noștri, care se duc la spitalele statului. Care, de fapt, nu sunt ale statului, sunt tot ale noastre, ale oamenilor, pentru că noi avem nevoie de ele. Mișcați-vă, hai, la treabă!

Și pe urmă să știți ceva. Dacă mă sărăciți, mă duc și eu pe urmă înapoi la treabă. Ia uitați-vă la mine, sunt tânăr, voinic, am tot ce îmi trebuie! Și mă duc la treabă, fraților, iar într-un an – doi, iar sunt în fața voastră. Și o facem la fel cum am făcut-o”, a declarat Ion Țiriac.

O nouă șansă „să îl sărăcim pe Ion Țiriac”

În 2022, Ion Țiriac a dublat fiecare SMS primit pentru campania „Spitale publice din bani privați” în luna iunie. Pentru a sprijini această cauză, el a acceptat ca o imagine cu el cerșind pe străzi să fie distribuită pe internet.

Codin Maticiuc a precizat într-un videoclip postat pe Instagram că „anul acesta avem toate șansele să îl sărăcim pe Ion Țiriac, pentru că a fost de acord să dubleze toate SMS-urile, inclusiv pe cele de 4 euro și pe cele trimise din Anglia”.