Ion Cristoiu dezbate eșecul României de a intra în spațiul Schengen: Ne-au tras pe sfoară. Șmecheria a fost în felul următor (VIDEO)

Așadar, jurnalistul Ion Cristoiu a subliniat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital că românii îl consideră pe Iohannis responsabil pentru eșecul României de a intra în spațiul Schengen, conform sondajelor.

„Sondajele dinainte de luni ale PNL-ului arătau că românii îl consideră pe Iohannis responsabil pentru eșec. Atunci s-a pornit operațiunea ,,salvarea lui Klaus Iohannis”. Tot ce se întâmplă acum este spălarea sau salvarea lui Klaus Iohannis. S-a pus la cale o diversiune. Eu nu zic să abdice că nu e rege! Dar, normal este să-și asume acest eșec! Sub conducerea lui, România a suferit un eșec catastrofal. Nu mă interesează că Austria este a rușilor.

S-a pornit această uriașă diversiune. De vină e Austria. Ticăloșia apare. Pe Iohannis îl iubesc marile puteri, lucru fals. Toate țările din UE, în frunte cu Germania și Franța erau de acord cu intrarea României în Schengen, cu excepția Austriei. Care e parșivenia umilitoare? Că noi i-am găsit pe austrieci! Germania și Franța au fost scoase. Nu există narațiuni dacă ne-ar fi tras ăia pe sfoară! Și Olanda a votat împotrivă!”, a declarat Ion Cristoiu la EVZ Play.

Ne-au tras pe sfoară

„Olanda a avut o bazare genială. Imaginea este aceasta Austria este vinovată pentru mai multe și a luat locul Rusiei. România este iubită pentru că îl avem pe Klaus Iohannis. Să dau exemplu de manipulări geniale! Ne-au tras pe sfoară. Ei au decis, după părerea mea, pe 18 noiembrie când a anunțat prima dată ministrul. Eu trei zile am tot insistat. Pe 18 noiembrie, la ora 12.20, la Jurnalul Radio de la ora 12 al Austriecilor, a șasea știre suna așa: Se discută despre Schengen. În leg cu asta, ministrul nostru de interne se opune. La 2 minute, pe site-ul Curier, un ziar al lor, a apărut această declarație. În România, s-a dat o știre de câteva rânduri.

Trei zile la rând am spus că e ceva în neregulă! Unde, când, cum? Totul a fost brusc. Era citatul dat, înregistrat de el. Deci el a sunat și a zis ,,Vreau să vă dau o declarație”. Era clar că vrea să transmită un mesaj. Nimeni nu a zis să-l vadă! A venit sâmbătă, a venit duminică. Nu a reacționat nimeni! M-am interesat și am întrebat cum e situația. Mi s-a spus că se rezolvă. Luni a venit OMV-ul. Dacă tu pe 18 ai primit un mesaj clar că se va opune Austria, de ce în comunicatul final cum OMV, Klaus Iohannis nu a zis dacă s-a stat de vorbă și în legătură cu Schengen? Eu am crezut că se va rezolva o afacere. Problema era că ei au spus ,,lasă că vin stăpânii Austriei și îi punem la punct”, mințind cu nerușinare”, a completat Cristoiu.

Șmecheria a fost în felul următor

„S-a întâmplat în felul următor: Problema extinderii Spațiul Schengen a murit după 2015. Au venit migrația, pandemia și domnul Macron a cerut modificarea Schengen. A spus publicului său în Franța, și nu a sărit nimeni! Dacă spui că a intrat și România, ai problemele electorale mari! Atunci, șmecheria a fost în felul următor. Nu știu dacă i s-a promis direct sau Iohannis a fost tras e sfoară. Nu puteau anunța doar Croația, deci au spus că intră cele trei. Dar din start se decisese doar Croația. S-a făcut un joc în felul următor.

Olandezii poate au zis ,,ne-am săturat”. Mișcarea a fost genială. Olanda a venit pe tema statului de drept. Ei și-au dat seama că e destul de greu să respingi o țară în legătură cu statul de drept. Deci au aruncat în joc Austria cu o temă imbatabilă, anume migrația. O temă la care n-ai ce să dovedești! Ca să scape Klaus Iohannis, s-a declanșat diversiunea cu narațiunea austriacă. A doua etapă pe care o traversăm acum este că Austria e izolată, România este iubită datorită lui Klaus Iohannis și cum zice Rareș Bogdan, gata, o să cadă cabinetul”, a mai spus Ion Cristoiu.

Vor să-l scoată pe Iohannis erou prin următoarea narațiune

„Pe forumuri scrie că românii nu mai vor să fie sub jugul imperialismului. ,,Ne-am trezit și voi dați cu pietre în cei care s-au trezit!” Ce etapă traversează acest popor? Nimeni nu zice ,,Bă Aurescu, bă Bode, bă Iohannis, unde ați fost?” Toată lumea a fost asmuțită pe austrieci! Merită să-i criticăm. Dar la noi în țară, ăștia pozează în marii eroi pentru că renunță la firmele austriece. Vor să-l scoată pe Iohannis erou prin următoarea narațiune: Delegația OMV s-a dus la Cotroceni ca să ia gazele românești din platouri și Iohannis le-a zis ,,asta niciodată! Peste cadavrul meu!” Acesta ar fi fost motivul pedepsei cu votul negativ pentru România”, a subliniat Robert Turcescu.

Încăpățânarea Austriei are o justificare

„Eu sunt naționalist de când ei nu s-au născut. Tema mea fundamentală din ’90 până acum a fost naționalismul european, naționalismul internetului. Ce a fost zilele acestea nu credeam că voi trăi vreodată. S-a întâmplat în felul următor: războiul din Ucraina a dus la împingerea în plan secund a problemelor migrației, unde intră și refugiații ucraineni. Se aduce în prim-plan ,,spălarea lui Zelenski”, gruparea sa, nu poporul ucrainean. Mereu am spus, am crezut că prețul promisiunii că intrăm în Schengen adâncește un dezastru.

Nu este vorba că n-am intrat, ci ne-au costat cerealele românești care erau trimise către Ucraina. Ne-au costat refugiații ucraineni, ne-a costat că am trimis armament și mercenari. Noi am fost în prima linie împotriva rușilor. Rusia, care rămâne ca stat, nu va uita! Probabil că Iohannis a zis că ,,înghițim acum orice și intrăm în Schengen”. Ne-au tras pe sfoară. Încăpățânarea Austriei are o justificare. La Consiliul de mâine nu se discută cazul României. Se discută cererile Austriei privind migrația.

Cancelarul Austriei a înțeles astfel: Ursula, preocupată de Zelenski, a uitat problemele migrației. Acestea au crescut când Italia a intervenit brusc, a sporit venirea prin Grecia pentru că sunt insulițe. Fiecare țară de pe parcurs a trimis migranții în Austria. Acolo au dat de o țară cu pășuni și au rămas. Ursula nu ar fi acordat atenție, era preocupată de Ucraina. De fapt e un război al Austriei cu Uniunea Europeană”, a punctat Ion Cristoiu.

La Consiliu va fi o mare problemă cu cererile Austriei

„La Consiliu va fi o mare problemă cu cererile Austriei. Ce va spune Germania, domnul Scholz? Iohannis ar trebui să-și ia o fotografie cu Merkel care făcea selfie cu migranții. Ea spunea că primește migranții, că se împart cote. Austriecii să ia cote de migranți!”, a mai spus Robert Turcescu.

„Situația trebuie văzută la nivel european. Principala crimă a acestei diversiuni este oprirea dezbaterii. Mai exact, faptul că pentru politica externă trebuie să mai răspundă și Parlamentul. În această situație, noi am procedat ca ăla pe care-l părăsește iubita și o jignește pe toate drumurile! Normal ar fi să discutăm. Să ne resetăm atitudinea. Klaus Iohannis a avut ieri o întâlnire cu cei de la STS și tot de Ucraina a vorbit. De Ziua Națională el a elogiat poporul ucrainean! Nu trebuie să sancționezi companiile multinaționale. Trebuie să le supui legilor românești. Și ce dacă boicotăm OMV?”, a conchis Ion Cristoiu.