Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat pentru B1 TV că a solicitat demisia lui Daniel Breaz din funcția de ministru al Culturii, deoarece oficialul s-a antepronunțat în privința situației financiare de la Teatrul Naţional.

”Nu a trimis Corpul de Control încă, eu i-am spus că-l aștept, numai că dă peste Camera de Conturi, care e în control la Teatrul Național până la sfârșitul lui iulie. În fiecare an vine ba Curtea de Conturi, ba Camera de Conturi. Suntem controlați la sânge și eu sunt mulțumit de aceste rigori, pentru că mă obligă la o activitate atentă. De ce i-am cerut demisia lui Breaz? Pentru următoare afirmație: ”mesajele referitoare la ce se întâmplă în TNB sunt foarte urâte și am de gând să iau măsuri, să nu las lucrurile așa. O să trimit Corpul de control al ministrului să văd ce se întâmplă cu adevărat acolo. E clar că la TNB banii nu se cheltuie responsabil. Doar la TNB nu sunt bani și doar Caramitru scoate oamenii în stradă”. Cum își permite un ministru, care are obligația să îngrijească instituțiile statului din subordine, să anunțe, înainte de a trimite Corpul de control, că se cheltuiește iresponsabil? De unde știe el? Cum poate să acuze public?” a declarat Caramitru.

Acesta a folosit şi cuvinte dure la adresa ministrului Daniel Breaz. „I-am spus și l-am certat în felul meu. I-am spus: ”sunt mai în vârstă ca tine, am fost ministru patru ani, tu ești de doar șapte luni și bați câmpii. Dacă voiai să faci un control, trimiteai Corpul de control pe nepusă masă, să ne trezim cu el. Dacă anunțați public și vă antepronunțați, faceți ceva împotriva legii și trebuie să vă dați demisia””, a spus directorul TNB.

Ion Caramitru este principala voce care cere public un buget mai mare pentru Cultură şi este alături de cei care au rămas fără locuri de muncă. ”În 2005, când am venit la direcţia Teatrului, erau numai trei săli şi 500 de angajaţi. Acum şapte săli şi 480 în schemă. Dacă faceţi raportul vă daţi seama câţi ar mai trebui, 650 de angajaţi.” a precizat Caramitru despre situaţia de la TNB.

Actorul nu are însă probleme financiare şi la nivel personal, el având o avere de peste 800.000 de euro. În declaraţia sa de avere regăsim:

– Un teren de 1074 mp la Moieciu de Sus, judeţul Braşov.

– Un apartament de vacanţă (48,16 mp).

– O casă de vacanţă (328 mp).

– Trei apartamente şi un garaj.

– Două maşini: un VW Tiguan (2012) şi un Peuget 307 (2007).

– Mobilă brâncovenească: 8.000 – 10.000 de euro.

– Tablouri: 6.000 – 8.000 de euro.

– Colecţie de icoane: 8.000 – 10.000 de euro.

– Statuete şi obiecte mici: 3.000 – 4.000 de euro.

– 23 de conturi bancare: 3.213.700 de lei (circa 679.429 de euro) şi 121.000 de euro.

