Anunțul a fost făcut de preşedintele Klaus Iohannis. Acesta a anunțat că a discutat, luni, cu premierul Ludovic Orban în legătură cu găsirea unor soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova.

Totodată, șeful statului a mai declarat că imediat ce Maia Sandu va prelua mandatul de preşedinte al Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în această ţară.

„Am avut o discuţie cu doamna preşedinte ales, Maia Sandu, ieri, imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător al alegerilor prezidenţiale din Moldova. Am felicitat-o pe doamna Sandu şi, la invitaţia domniei sale, i-am promis că voi face o vizită în Republica Moldova, imediat după ce va prelua funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.

Iar cu premierul am discutat la foarte puţin timp, cred că la o oră după ce am avut acea convorbire telefonică, şi am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin care, cu siguranţă, va fi necesar pentru Republica Moldova”, a spus Iohannis, marţi, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

O victorie uriașă

Candidata pro-europeană Maia Sandu a câștigat alegerile din Republica Moldova cu 57,75% din voturi, în timp ce Igor Dodon a obținut 42,25%, după numărarea tuturor buletinelor de vot din secțiile de votare.

Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Şarban susținea în urmă cu câteva zile că numărul de alegători care au votat în străinătate în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova este un record.

Victoria Maiei Sandu a avut loc în ciuda faptului că în mai multe oraşe din Europa, cetăţeni moldoveni nu au mai putut votat din cauza epuizării numărului de buletine de vot.