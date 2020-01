Discuția a avut loc la cererea conducerii CSM și a fost legată de legea adoptată marți de Camera Deputaților prin care se vor desființa pensiile magistraților.

„In continuarea informarii aduse la cunostinta publica in data de 29 ianuarie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii confirma ca in cursul zilei de astazi s-a derulat intalnirea programata conform agendei intre presedintele CSM, vicepresedintele CSM si Presedintele Romaniei. In cadrul discutiilor au fost sustinute argumentele CSM privind subiectul pensiei de serviciu a magistratilor, cu referire la deciziile Curtii Constitutionale in materie si reglementarile internationale”, informează judecătorul Stăncioi Daniela-Ioana, purtătorul de cuvânt al CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii emisese miercuri, 29 ianuarie, un comunicat în care aprecia că eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor „este de o gravitate deosebită şi lezează fundamental independenţa justiţiei”.

„Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă îngrijorarea şi dezacordul faţă de adoptarea de către Camera Deputaţilor, în şedinţa din data de 28 ianuarie, a legii prin care este eliminată pensia de serviciu a judecătorilor şi procurorilor. Această situaţie este de o gravitate deosebită şi lezează fundamental independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor, cu consecinţe directe asupra actului de justiţie”, a precizat CSM.

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 247 voturi „pentru”, niciun vot „contra” şi 21 de abţineri, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale. Proiectul prevede eliminarea pensiilor speciale, cu excepţia pensiilor militarilor şi poliţiştilor.

