Preşedintele Klaus Iohannis a primit deja mai multe mesaje de felicitare după câştigarea celui de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Preşedintele Moldovei, premierul Croaţiei, preşedintele în funcţie al Comisiei Europene sau liderul Popularilor Europeni s-au numărat printre cei care i-au transmis mesaje lui Iohannis după victoria de duminică.

Luni seară a venit un mesaj de felicitare şi din partea celui mai important aliat al ţării noastre: Statele Unite. Mai precis, şeful dipomaţiei americane, secretarul de stat Mike Pompeo, a postat un mesaj pe Twitter în care subliniază şi nevoia de întărire a parteneriatului strategic între cele două ţări, dar şi mulţumeşte României pentru sprijinul adus în eforturile de consolidare a securității internaționale.

“Felicitări președintelui Iohannis și poporului român după o rundă de alegeri prezidențiale încheiată cu succes. Căutăm să întărim, în continuare, parteneriatul nostru strategic și vrem să-i mulțumim aliatului nostru din NATO, România, pentru sprijinul adus în eforturile de consolidare a securității internaționale”, a scris Mike Pompeo pe Twitter.

Congratulations to President Iohannis and the Romanian people on a successful presidential election. We look forward to strengthening our strategic partnership further and thank our #NATO Ally #Romania for its support of international security efforts.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 25, 2019