Vineri, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a avut o serie de întâlniri cu președinții instanțelor din județul Timiș și cu reprezentanți ai organizației profesionale a avocaților.

În cadrul discuției cu Mircea Crețu, președintele Curții de Apel Timișoara, principalele subiecte au gravitat în jurul inițiativelor instanțelor și a investițiilor în curs de derulare în regiunea de vest a țării.

Conversațiile au cuprins preocupări de logistică, chestiuni de finanțare privind investițiile imobiliare și digitalizarea instanțelor din jurisdicția acestei instanțe anume.

Pe parcursul deliberărilor, a fost analizat progresul unor eforturi imobiliare semnificative la Curtea de Apel Timișoara, inclusiv o evaluare a finanțării acordate de Compania Națională de Investiții pentru eforturile de renovare și consolidare a Palatului Dicasterial.

Acest proiect presupune extinderea spațiului de birouri și înființarea unei săli de conferințe prin utilizarea mansardei existente, precum și renovarea și îmbunătățirea spațiilor de la subsol în scopuri arhivistice.

„De asemenea, s-au căutat soluţii viabile în vederea finanţării până la sfârşitul anului în curs, din tranşa a III-a din Planului National de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a proiectului pentru sporirea valorii energetice a aceluiaşi imobil, prin înlocuirea ferestrelor degradate existente cu ferestre termopane din lemn şi montare de panouri fotovoltaice. Au fost discutate şi proiectele care se află în faza efectuării studiului de fezabilitate – iluminatul arhitectural al Palatului Dicasterial şi reabilitarea Palatului de justiţie din Oraviţa, cu asistenţă tehnică financiară din partea Băncii Mondiale, în parteneriat cu Ministerul Justiţiei”, se precizează în comunicat.

Discuțiile legate de provocările cu care se confruntă sistemul judiciar au fost, de asemenea, un punct cheie în timpul întâlnirilor cu Ștefan Caravelea, președintele Tribunalului Timiș, și Nicoleta Burlacu, președintele Tribunalului Timișoara.

Colaborare pentru găsirea celor mai echilibrate soluții pentru sistemul judiciar

Într-un comunicat de presă, ministrul Alina Gorghiu și-a exprimat dorința de a colabora pentru a identifica soluții optime și echilibrate pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemul judiciar. Ea a subliniat importanța ca toate părțile interesate să dea dovadă de „moderație” și să își direcționeze eforturile pentru a găsi cele mai eficiente soluții care să promoveze funcționalitatea, eficiența și calitatea justiției.

„Mă bucură faptul că primele întâlniri pe care le am în calitate de ministru al Justiţiei cu preşedinţi ai unor instanţe au loc aici, la Timişoara. Am intenţia de a vizita în perioada următoare o mare parte din instanţele din ţară, din Parchete şi penitenciare, vreau să cunosc cât mai mulţi dintre cei care ajută ca Justiţia să fie un serviciu public la înălţime.

Am avut astăzi discuţii de substanţă dedicate proiectelor instanţelor şi investiţiilor din zona de vest a ţării. Am menţionat faptul că de la preluarea mandatului, acum o săptămână, am avut un dialog bun, constructiv cu reprezentanţii sistemului judiciar. Ştim care sunt dificultăţile din sistem, nu de ieri, de azi. Vorbim de supra-aglomerarea instanţelor, durata procedurilor judiciare, schemele reduse de personal.

De aceea, investiţiile în tot ceea ce înseamnă infrastructura Justiţiei sunt şi rămân prioritare”, a arătat Gorghiu, citată în comunicat.

Alina Gorgiu, întâlnire cu reprezentații organizației profesionale a avocaților

În plus, ministrul justiției a avut o întâlnire cu reprezentanții organizației profesionale a avocaților, în cadrul căreia s-au purtat discuții referitoare la diverse aspecte și la progresele recente din cadrul profesiei de avocat.

”Am preluat acest mandat în baza unui Program de Guvernare care prevede faptul că justiţia trebuie să fie un serviciu public eficient şi predictibil pentru mediul de afaceri. Ne propunem îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei aplicabile mediului de afaceri pentru a avea un cadru legislativ care să ofere stabilitate raporturilor juridice. Dorim ca serviciile publice prestate către cetăţeni, inclusiv justiţia, să fie partenere ale mediului de afaceri. Sistemele judiciare eficiente sunt esenţiale pentru creşterea încrederii şi pentru îmbunătăţirea climatului investiţional”, a transmis ministrul Justiţiei.