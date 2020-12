Românii au investit aproape un miliard de euro în titluri de stat în acest an. Potrivit unui comunicat de presă al Bursei de Valori Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice a atras 1,3 miliarde de lei şi, respectiv, 289 milioane de euro, prin a doua ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele BVB. În total, Ministerul Finanţelor a atras în acest an 2,52 miliarde de lei şi 457,4 milioane de euro prin cele două runde de finanţare derulate la Bursa de Valori Bucureşti.

„Succesul celei de-a doua oferte de titluri de stat pentru populaţie, care l-a depăşit chiar pe cel din vară, dovedeşte că revenirea cu astfel de instrumente pe piaţa de capital a fost o decizie foarte bună. Să atragi aproape un miliard de euro de la populaţie, într-un context dificil pentru toată lumea, este o dovadă că românii au încredere în Ministerul Finanţelor Publice şi, implicit, în Statul Român. Acest program a continuat nu numai pentru că este un succes, dar şi pentru că este o strategie a statului de a se finanţa de la cetăţeni. Practic, prin achiziţia titlurilor de stat, cetăţenii participă direct la programele de investiţii în economie şi suntem toţi cointeresaţi să iasă bine. Avem diverse strategii în lume şi vedem că ţările care se finanţează în proporţie importantă din interior au o stabilitate mai mare a datoriei publice”, a declarat Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publicem, arată Agerpres.

Astfel, valoarea rundelor de finanţare derulate în acest an la BVB de către Ministerul Finanţelor Publice a urcat 4,74 miliarde de lei – aproape un miliard de euro (2,52 miliarde de lei şi 457,4 milioane de euro).

Care a fost pragul minim de înscriere

În perioada 9 – 27 noiembrie, românii au plasat aproape 13.300 de ordine de subscriere atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât şi pentru cele în euro. Oferta a cuprins titluri de stat în lei cu maturităţi de unu, respectiv trei ani, şi o emisiune în euro, cu scadenţă la cinci ani. Dobânda anuală pentru titlurile în euro este de 1,85%, în timp ce pentru titlurile în lei dobânda anuală este de 3,5% în cazul celor cu scadenţa în 2021 şi de 4% în cazul celor cu scadenţa în 2023.

„Dorinţele de a genera randamente din economii şi de a beneficia de acestea în condiţii de siguranţă sporită sunt aspecte care acum fac parte integrantă din profilul investitorului de retail. Emisiunile de titluri de stat ale Ministerului Finanţelor Publice reprezintă un instrument util care permite clienţilor împlinirea ambelor cerinţe, iar listarea acestora pe Bursa de Valori Bucureşti adaugă flexibilitatea investiţiei ca un avantaj suplimentar. Interesul deosebit pentru acest al doilea set de emisiuni arată atât atractivitatea randamentelor, cat şi încrederea pe care investitorii de retail o plasează în emitent şi în intermediari, aspect fundamental pentru dezvoltarea relaţiei dintre aceştia pe termen lung şi implicit a pieţei de capital”, a subliniat Daniela Secară, directorul general al BT Capital Partners.

Titlurile de stat au intrat la tranzacţionare la BVB, luni, 7 decembrie, şi pot fi cumpărate sau vândute în mod transparent în orice moment prin intermediarii autorizaţi.

Subscrierea iniţială a titlurilor nu a fost comisionată de către intermediari, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile. Pragul minim de subscriere a fost de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În emisiunea de titluri de stat FIDELIS au putut investi persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.