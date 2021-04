Guvernul italian a aprobat noi măsuri restrictive. Intră în vigoarea de miercuri, 7 aprilie

După Paști, evaluând progresul epidemiei și implementarea planului de vaccinare, guvernul va evalua redeschiderea acelor activități care pot reporni în siguranță, fără a aștepta scadența decretului, la sfârșitul lunii aprilie. Este medierea la care s-a ajuns în timpul Consiliului de Miniștri pentru a răspunde solicitărilor care au venit în primul rând de la Liga, dar și de la Forza Italia și Italia Viva.

“Îmi exprim satisfacția pentru un decret legislativ care pune protecția sănătății pe primul loc. Câștigarea bătăliei sanitare este condiția prealabilă pentru repornirea reală a țării”, a declarat ministrul Sănătății, Roberto Speranza, la sfârșitul Consiliului de Miniștri, care a dat undă verde noului decret cu măsurile de limitare a infecției cu COVID-19. “Există angajamentul întregului guvern de a lucra la o protecție legală pentru personalul sanitar implicat în situații de urgență, care depășește norma simplă aprobată astăzi cu privire la vaccinări”, a spus ministrul Speranza.

Iată câteva dintre cele mai importante măsuri prevăzute de noul decret legislativ al Guvernului

Elevii se vor întoarce la școală în zonele roșii până în clasa a V-a, în timp ce în zonele portocalii vor fi în clase elevii până în clasa a VIII-a și cei de liceu, dar la 50% din capacitate. Președinții regionali nu vor putea emite ordonanțe mai restrictive pentru închiderea școlilor.

În perioada 3 – 5 aprilie (așa cum prevede deja actualul decret), toată Italia va fi în zona roșie, ca și de Crăciun. Nu se va putea circula nici măcar în interiorul propriei localități, dar este permisă, o dată pe zi, deplasarea în regiune în maximum două persoane care locuiesc împreună plus copii sub 14 ani pentru a vizita rudele sau prietenii. De asemenea, este posibil să se desfășoare activități fizice, dar numai în vecinătatea casei și activități sportive în aer liber, sub formă individuală.

Până la 30 aprilie, toată Italia va fi în zona portocalie sau roșie. Însă, decretul prevede o verificare la mijlocul lunii aprilie: dacă situația epidemiologică o va permite, se va evalua posibilitatea ca zonele în care răspândirea virusului este mai limitată să revină la culoare galbenă și, prin urmare, să acționeze la anumite redeschideri, în special de baruri și restaurante, cinematografe și teatre, notează Rai News.

Pentru acele regiuni portocalii, care însă vor avea date de zonă galbenă, sunt prevăzute eventuale derogări pe baza evoluției datelor privind infecțiile și a cifrelor privind administrarea vaccinului, în special pentru populația vârstnică fragilă. Deplasările între regiuni sunt interzise, cu excepția cazului în care aveți o a doua casă. Va fi posibil să vă întoarceți la reședință, domiciliu sau locuință.

În zonele roșii nu va fi permisă vizitarea rudelor sau prietenilor o dată pe zi și în maximum două persoane (plus copiii sub 14 ani cu care conviețuiți), dar va fi permis în weekendul de Paște, când toată Italia va fi zonă roșie. Vizitele, tot o dată pe zi și tot în cel mult două persoane, vor fi permise în schimb în zona portocalie, pe raza municipiului de reședință.

Este confirmată interdicția de a ieși din casă de la 22:00 la 5:00. De asemenea, interdicția nu se aplică în caz de muncă, sănătate sau necesitate.

Barurile și restaurantele rămân închise

Este posibilă doar preluarea mâncării până la ora 18:00 și livrarea la domiciliu până la ora 22:00 și numai pentru restaurante. În cazul zonelor galbene, barurile și restaurantele vor putea fi redeschise pentru prânz. Încă nu există deschideri până la 30 aprilie pentru săli de sport, piscine, cinematografe, teatre și muzee. Dacă verificarea de la jumătatea lunii dă un rezultat pozitiv și, prin urmare, vor reveni zonele galbene, redeschiderea cinematografelor și teatrelor ar putea fi luată în considerare cu regulile care erau deja prevăzute în decretul anterior: rezervări obligatorii, maxim 200 de spectatori în interior și 400 în aer liber. Posibilă redeschidere și pentru muzee.

Va fi posibil să se meargă la a doua casă, chiar și în zona roșie, atâta timp cât nu există ordonanțe ale președinților regionali care impun reguli mai restrictive. Accesul la locuințe secundare pentru nerezidenți este interzis în Valle d’Aosta, Tirolul de Sud, Trentino, Toscana, Sardinia. Puteți intra în Sicilia numai cu un test negativ efectuat cu 48 de ore înainte de sosire. Oricine lucrează într-o unitate sanitară, medici, asistenți medicali, asistenți sociali, farmaciști, inclusiv angajați administrativi ai căminelor de bătrâni și cabinete private, vor trebui să se vaccineze. Pentru cei care refuză, salariul le va fi suspendat pe perioada pandemiei. Când se va realiza imunizarea în masă sau va exista o scădere semnificativă a răspândirii virusului, sancțiunea ar putea fi ridicată. Suspendarea va dura până cel târziu la 31 decembrie 2021. Există, de asemenea, un “scut penal” pentru cei care respectă regulile, limitând pedeapsa doar la cazurile de neglijență gravă.

Ordonanța ministrului Sănătății, Roberto Speranza, valabilă până la 6 aprilie prevede că toți cei care au rămas sau au trecut în cele 14 zile anterioare intrării în Italia într-unul sau mai multe state și teritorii ale UE sunt obligați să fie supuși supravegherii sanitare și la o perioadă de carantină de cinci zile.

Legea care deblochează toate concursurile în Administrația Publică a fost inclusă în decret. Examenele vor fi efectuate la nivel regional și provincial și, acolo unde este posibil, în spații deschise. Începând cu 3 mai este posibilă desfășurarea procedurilor de selecție în prezență a concursurilor anunțate de administrațiile publice.

Documentul Guvernului Draghi decretează acum decizia de expulzare a vaselor de croazieră din laguna Veneției. Gata cu riscurile pentru oraș asociate trecerii “uriașilor mării” în fața Pieței San Marco. Decretul de lege prevede mai multe idei pentru a crea puncte de ancorare pentru nave în afara apelor protejate ale lagunei Veneției. “O decizie corectă și așteptată de ani de zile: Consiliul de Miniștri aprobă un decret-lege prin care se stabilește că debarcarea definitivă a marilor nave la Veneția trebuie proiectată și realizată în afara lagunei, la cererea UNESCO”, a scris ministrul Dario Franceschini pe Twitter la sfârșitul Consiliului de Miniștri.

