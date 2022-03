Virgil Popescu a adăugat că vor fi finalizate consultările cu toţi actorii din piaţă la sfârșitul săptămânii.

„Astăzi, la Guvern, am avut o întâlnire pentru măsurile pe care le vom aplica începând cu data de 1 aprilie pe energie, o întâlnire la care au participat Autoritatea de Reglementare în Energie şi actorii din piaţă – furnizorii şi distribuitorii”, a spus acesta joi, 10 martie, la o conferință de presă de la Palatul Victoria.

„Ministerul Energiei avea finalizată partea de ordonanţă de urgenţă cu privire la măsurile pe care premierul le-a şi prezentat. Până mâine aşteptăm de la Autoritatea de Reglementare să integrăm în ordonanţa de urgenţă nişte lucruri care se referă la tarifele de reglementare.

Finalizăm consultarea în cursul acestui weekend cu toţi actorii din piaţă, iar săptămâna viitoare vrem să aprobăm această ordonanţă de urgenţă, în aşa fel încât începând cu 1 aprilie să avem în funcţiune noua schemă de ajutor pentru români la preţul energiei electrice şi a gazelor naturale”, a completat ministrul.

Reamintim că, anterior, ministrul Energiei a venit cu vești importante cu privire la importurile de gaze naturale. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care anunță că a purtat discuții cu omologul său din Azerbaidjan pe această temă.

Virgil Popescu: România este interesată să importe gaze din Azerbaidjan

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că România este interesată să importe gaze din Azerbaidjan, precizând, de asemenea, că în cursul zilei de joi a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Energiei din această țară, Parviz Shahbazov.

„Astăzi (joi – n.r.) am avut o nouă întâlnire de lucru cu Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. Am discutat aplicat despre cooperarea concretă în energie, în domeniile prioritare. Am transmis că România este interesată să importe volume de gaze din Republica Azerbaidjan, având în vedere Parteneriatul Energetic Strategic consolidat dintre cele două ţări”, a spus Virgil Popescu.

„Am reiterat că în actualul context de securitate Coridorul Sudic este un factor de consolidare a securităţii energetice europene şi mai ales un instrument mult aşteptat de diversificare a aprovizionării cu gaze, Azerbaidjanul şi Europa fiind acum conectate cu o legătură energetică directă, sigură şi fiabilă”, a adăugat acesta.

Cablu submarin pentru transportul energiei electrice

Pe de altă parte, acesta a spus că în cadrul întâlnirii a fost luat în considerare şi proiectul de realizare a unui cablu submarin pentru transportul energiei electrice, pe sub Marea Neagră.

„Ţara noastră a fost invitată să facă parte din grupul de lucru în curs de formare pentru demararea acestui proiect foarte important. Ministrul Parviz Shahbazov a subliniat importanţa proiectului în ceea ce priveşte extinderea oportunităţilor de export de energie electrică între regiune şi piaţa europeană şi a subliniat potenţialul şi planurile Azerbaidjanului pentru exportul de „energie verde”, a arătat ministrul Energiei.

De cealaltă parte, ministrul azer Parviz Shahbazov a precizat că proiectele şi planurile de energie regenerabilă în derulare legate de realizarea potenţialului de energie eoliană offshore pot face din Azerbaidjan un partener important şi în exportul de energie electrică şi hidrogen, care vor fi produse din surse de „energie verde”, în cooperare cu Europa.

Oficialul român a adăugat că ”am făcut schimb de opinii cu privire la alte perspective ale cooperării energetice bilaterale, inclusiv în domeniul energiei nucleare”.

La această întâlnire au mai participat, din partea României, Ana Birchall (reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale-Nuclearelectrica), Ion Sterian (director general Transgaz), Aristotel Jude (director general Romgaz) și Răzvan Popescu (director economic Romgaz).