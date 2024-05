Bursă de merit – an școlar 2024/2025

Bursă de merit – an școlar 2024/2025. Ministerul Educației propune instituirea unei noi forme de susținere pentru elevi, sub forma bursei de reziliență, în valoare de 300 de lei. Va fi destinată celor cu medii școlare de peste 7.

Din anul școlar 2024-2025, Ministerul Educației va ajusta regulile privind acordarea burselor, astfel încât, elevii cu performanțe academice remarcabile vor fi eligibili pentru burse de merit numai în cazul în care obțin medii de cel puțin 9,50 sau câștigă premii la olimpiade și concursuri școlare.

Burse sociale

Bursa socială va fi în cuantum de 300 de lei lunar. Ea va constitui un suport esențial pentru elevii proveniți din medii socio-economice defavorizate, din categorii vulnerabile sau care se confruntă cu condiții medicale speciale, astfel încât să le fie facilitat accesul la școală și să se prevină fenomenul de abandon școlar.

Cu titlu excepțional, bursele sociale sunt destinate elevilor minori sau celor aflați în situație de risc de excluziune socială, care nu sunt angajați pe piața muncii și sunt înscriși în programele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele de tip „A doua șansă”. Elevii care beneficiază de bursa socială au dreptul să-și păstreze confidențialitatea în ceea ce privește identitatea lor.

Dreptul la bursa socială este stabilit pe baza deciziei de acordare a ajutorului de incluziune pentru familia respectivului elev. Acordarea bursei sociale se realizează după ce agențiile pentru plăți și inspecția socială școlară la nivel județean sau municipal, în cazul Bucureștiului, comunică lista elevilor care frecventează învățământul la zi și care provin din familii beneficiare de ajutor de incluziune.

Bursele sociale sunt acordate în funcție de criterii legate de venitul mediu net pe membru de familie. Ele pot fi combinate cu alte tipuri de burse. Ele sunt destinate elevilor care sunt înscriși în învățământul tehnologic și care îndeplinesc condițiile stabilite conform legislației. Aceste burse pot fi acumulate cu orice alt tip de sprijin financiar.

Bursa pentru învățământul tehnologic va înlocui bursa profesională

Bursa pentru învățământul tehnologic înlocuiește bursa profesională acordată până în anul precedent. Statul român continuă să sprijine participarea și succesul școlar al elevilor din învățământul profesional prin această formă de ajutor financiar. Valoarea lunară a acestei burse este de 300 de lei. Ea este acordată pe întreaga durată a cursurilor.

În cazul în care elevii acumulează zece sau mai multe absențe nemotivate, nu vor mai primi această bursă. Acest tip de sprijin financiar nu se acordă în primele trei luni calendaristice ale anului școlar următor, dacă elevul a săvârșit abateri disciplinare grave și are o medie generală la purtare sub nota 7 în anul precedent. Elevii care repetă un an școlar nu sunt eligibili pentru această bursă în timpul anului școlar pe care îl repetă.

Bursele sociale, bursele tehnologice și bursele pentru mame minore pot fi combinate între ele și/sau cu bursele de excelență olimpică I sau II sau cu bursele de merit.