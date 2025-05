Ce trebuie să știți înainte de a planta bambus

Bambusul este o plantă cu tulpină lemnoasă, cu bastonașe individuale care cresc ca ramuri și frunze. Îi place udarea regulată și este una dintre plantele cu cea mai rapidă creștere.

Există peste 1.400 de specii de bambus. Printre cele mai cunoscute și populare specii de bambus, se numără Bimbo, Jumbo, Rufa, Nandina Lemon Lime, Blue Lizard, Simba sau Pingwu, conform familyhandyman.

Bambusul crește foarte repede, atingând înălțimi de până la 4 metri într-un singur sezon. Dar se răspândește și prin rizomii subterani cu creștere rapidă, care sunt deosebit de agresivi și rezistenți. Bambusul aglomerat are o creștere mai lentă și este mai puțin agresiv, dar, în general, nu crește la fel de înalt.

Bambusul este o specie invazivă?

Bambusul este considerat o plantă invazivă în multe regiuni, deoarece depășește și înlocuiește rapid speciile native. Rizomii sunt atât de agresivi încât se pot răspândi sub trotuare, alei de acces, apărând pe cealaltă parte și apoi continuând să crească.

Expetrtul James Corbett știe cât de invaziv poate fi bambusul. „Era în curtea mea când am cumpărat locul și am muncit ani de zile pentru a-l ține sub control”, spune ea. „Pur și simplu preia totul în calea sa”, spune el/

Cum să împiedici răspândirea bambusului

Dacă vreți să cultivați bambus, iată câteva modalități de a opri răspândirea sa.

Alegeți bambus cu creștere lentă

Rizomii de pe bambusul aglomerat nu sunt la fel de lungi și cresc mai încet, deci sunt mai ușor de reținut. El recomandă cultivarea fargesiei, un tip de bambus care „tinde să rămână într-un singur loc și să nu se răspândească agresiv”.

Plantați bambus într-un recipient

Plantați bambus într-un pat înălțat sau într-o jardinieră mare, pentru a păstra rizomii. Bambusul transferă rizomii prin găurile de drenaj și în sol, unde se pot răspândi rapid, astfel încât această metodă va avea un succes limitat cu aceste specii.

„Persistența este caracteristica definitorie a bambusului”, spune Campbell. El recomandă tăierea trestiei de bambus, apoi să săpați cât mai mulți rizomi subterani și lăstari noi care apar. Erbicide precum glifosatul pot fi eficiente. „După ce tăiați, lăsați să crească înapoi până când are patru până la șase cm înălțime, astfel încât să facă fotosinteză”, spune Campbell, apoi aplicați erbicidul.