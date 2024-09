Ministrul Educației, Ligia Deca, anunță zero toleranță față de violență

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, anunță zero toleranță față de orice fel de tip de violenţă în unitățile de învățământ din România! „Trebuie să fim uniţi împotriva oricărei forme de agresiune, pentru binele copiilor, toleranţă zero pentru violenţă trebuie să fie un crez comun”, a fost mesajul ei de la începutul noului an școlar.

„Anul acesta şcolar este unul special, anul în care putem vorbi de schimbări vizibile în educaţie pentru toţi copiii, indiferent de locul în care s-au născut. Am luptat pentru care fiecare clasă, din fiecare şcoală din România copiii să primească bursă pentru a fi stimulaţi să îşi dorească să fie mai buni în fiecare zi. Sprijinim progresul, însă în aceeaşi măsură sprijinim performanţa prin bursele de excelenţă olimpică pe care le acordăm. Ne dorim ca şcoala să fie un loc pentru educaţie de calitate şi avem investiţii în şcoli aşa cum nu am avut niciodată în ultimele trei decenii. Şcoala aparţine comunităţii. Convingerea mea este că victoriile nu pot fi doar individuale şi, pentru o schimbare profundă şi de durată, dialogul este cheia. Trebuie să fim uniţi împotriva oricărei forme de agresiune, pentru binele copiilor, toleranţă zero pentru violenţă trebuie să fie un crez comun”, a declarat ea, luni dimineață, a festivitatea de deschidere a anului şcolar organizată la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti.

România va avea parte, în sfârșit, de o educație verde

„Vorbim mult şi despre educaţie verde. 50 de şcoli verzi îşi vor deschide porţile curând. În acelaşi timp, recredibilizăm învăţământul dual, pentru ca tinerii care termină şcoala să fie pregătiţi pentru piaţa muncii, cea de acum, iar mediul privat să devină un partener reale pentru calitatea educaţiei. Mâine, primul dintre cele 29 de campusuri duale îşi deschide porţile la Oradea. Şi, cum educaţia nu este doar despre infrastructură, recent am finalizat formalităţile pentru ca proiecte de 2,2 miliarde de euro pentru educaţie şi formare profesională să poată fi realizate cu fondurile europene din Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare”, a anunțat ministrul Educației.