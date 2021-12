Autoritățile americane au dat de înțeles că sunt gata să dezbată inițiativa Rusiei referitoare la garanțiile de securitate. În interviul acordat publicației Kommersant, ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a arătat dacă Washingtonul consideră că cerințele formulate de Moscova sunt un ultimatum, ce subînțelege partea americană prin necesara „încetare a escaladării situației” și de ce pentru convorbirile cu Rusia au fost propuse trei formate în loc de unul, cel anunțat inițial de președintele John Biden, arată Kommersant.

Reporter: De ce SUA au fost de acord să discute cu Rusia inițiativa acesteia privind garanțiile de securitate? Pentru că înțeleg, într-adevăr, îngrijorarea Rusiei în acest domeniu sau pentru că consideră că această alternativă este periculoasă?

John Sullivan: După cum știți, partea rusă a formulat îngrijorările sale în scris. Eu am fost împreună cu prietenul și colegul meu, consilierul secretarului de stat, Karen Donfried, când ne-am întâlnit la ministerul de externe cu adjunctul de ministru Serghei Riabkov, care ne-a prezentat aceste documente care au devenit în ultimul timp obiectul a numeroase dezbateri în mijloacele de informare în masă. Și le-am studiat. Împreună cu partenerii și aliații noștri pe linie NATO suntem gata să colaborăm cu autoritățile rusești și să discutăm problemele prezentate de acestea.

Mai mult decât atât, partenerii noștri din Europa și toți cei preocupați de situația securității în Europa, așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu Guvernul Rusiei în legătură cu aceste probleme. Disponibilitatea de a colabora reprezintă continuarea primei întâlniri dintre președinții Biden și Putin din luna iunie, iar acest lucru corespunde filozofiei președintelui Biden, care constă în aceea că vrea să fie sincer și transparent cu președintele Putin și cu partea rusă. Noi vrem niște relații stabile și previzibile, dar nu avem de gând să renunțăm la principiile și valorile noastre, și vom fi fermi, împreună cu aliații și partenerii noștri. Președintele Biden a dat de înțeles în mod clar, atât în cursul întâlnirii personale avute cu președintele Putin la Geneva, în luna iunie, cât și ulterior, la recenta video-conferință pe care a avut-o cu liderul rus. Rusia este membră a Consiliului de Securitate și a ONU și, ca două super-puteri nucleare, am colaborat pe parcursul multor decenii. Predecesorii mei în acest post, în Departamentul de Stat și în întreg Guvern american, s-au ocupat de acest gen de probleme de securitate, așa că această disponibilitate de a colabora reprezintă continuarea acestei tradiții și corespunde întru-totul atitudinii pe care o are Biden față de Rusia și față de relațiile sale cu președintele Putin.

A dat Rusia un ultimatum?

Reporter: Considerați că propunerile Rusiei sunt un ultimatum?

John Sullivan: Nu aș caracteriza acest lucru într-un fel. Luăm ad litteram temerile exprimate de Rusia. Poziția noastră – nu doar a mea, ci și a funcționarilor de rang înalt din Guvernul SUA – constă în aceea că noi considerăm că avem șanse să obținem un progres în dezbaterea problemelor ridicate de partea rusă. Dar va fi vorba de o stradă cu două sensuri de mers. SUA și NATO vor prezenta în dialogul cu Rusia propriile preocupări și temeri. Și considerăm că aceste discuții ar fi mai eficiente pe fondul încetării escaladării situației, mai ales la frontiera cu Ucraina. Acest lucru l-au dat clar de înțeles și președintele Biden, și secretarul de stat, Anthony Blinken, și colegii mei de la Casa Albă și de la Departamentul de Stat.

Reporter: Ce subînțeleg Statele Unite prin „încetarea escaladării situației” ? Oficialitățile rusești subliniază faptul că forțele armate rusești de la frontiera cu Ucraina se află chiar pe teritoriul Rusiei. În această situație, ce considerați că este încetarea escaladării?

John Sullivan: Sunt deja aproape două luni de când ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu agravarea situației la frontiera cu Ucraina. La începutul lunii noiembrie m-am aflat pentru puțin timp acasă, la Washington, și am revenit la Moscova împreună cu directorul CIA, William Burns, când acesta a venit în Rusia pentru dezbateri, inclusiv pentru convorbirea telefonică cu președintele Putin. În cursul acestor discuții ne-am expus temerile și am auzit răspunsul Rusiei. Noi continuăm să fim îngrijorați de situația legată de Ucraina – și nu numai noi, ci și NATO, UE, Consiliul UE. Situația din Ucraina preocupă nu numai Statele Unite. Este o problemă mult mai amplă. Din acest motiv vorbim de necesitatea încetării escaladării situației, care este posibil să creeze pe viitor un context favorabil pentru convorbiri. Putem vorbi de un potențial format al acestor convorbiri. Dar încetarea escaladării și diplomația trebuie să meargă mână în mână, așa aș formula abordarea președintelui Biden în ceea ce privește aceste probleme.

Reporter: Și totuși, referindu-ne la escaladare, înțelegeți că Rusia trebuie să-și retragă forțele suplimentare de la frontiera ucraineană?

John Sullivan: Încetarea escaladării presupune o serie de acțiuni, inclusiv aceasta. Recent s-a aflat despre anumite progrese în cadrul Grupului trilateral de contact, cu medierea reprezentantului OSCE. Sperăm că va fi realizată înțelegerea de încetare a focului și îndeplinirea condițiilor armistițiului din iulie 2020 din Donbas, iar acest lucru va fi însoțit de încetarea escaladării pe cealaltă parte a frontierei, unde partea rusă a mobilizat trupe. Da, înțeleg, acesta este un teritoriu rusesc, dar este teritoriul Rusiei, care se învecinează cu o țară suverană, iar această concentrare de forțe amenință foarte tare această țară. Cum am spus deja, acest punct de vedere este susținut nu doar de Statele Unite – este poziția NATO și a UE. Probabil că ați văzut recenta declarație a Consiliului European în legătură cu această situație.

Reporter: SUA au dat de înțeles că sunt gata să discute cerințele Rusiei privind garanțiile de securitate, însă au subliniat că, deși unele propuneri sunt utile, altele sunt inacceptabile. Care dintre ideile rusești merită discutate din punctul de vedere al SUA și care nu?

John Sullivan: Am caracterizat corect reacția Statelor Unite. Am idee în legătură cu câteva aspecte și propuneri prezentate în cele două proiecte de documente pe care partea rusă ni le-a transmis cu câteva zile în urmă. Dar aș prefera să nu particip la dezbaterile publice în legătură cu aceste documente. Cred că, în afară de încetarea escaladării tensiunilor din Ucraina, acum avem nevoie de o diplomație ne-publică. Asta este ceea ce ar prefera Statele Unite și aliații noștri.

Aș vrea să repet ceea ce, după cum știu, președintele Biden a expus deja foarte clar. Este vorba de câteva principii de bază pe care nu suntem gata să le discutăm. Nicio țară nu are dreptul să schimbe – cu forța sau prin amenințarea cu recurgerea la forță – frontierele unei alte țări. Nicio țară nu are dreptul să dicteze politica sau să indice unei alte țări cu cine poate să colaboreze, în special în domeniul asigurării propriei securități. Aceste principii sunt stipulate în documente cheie care creează baza arhitecturii securității europene care s-a creat pe parcursul multor decenii. Iar noi ne-am spus foarte clar punctul de vedere în acest sens. La fel și președintele Biden. Nu a fost nimeni, niciun președinte pentru care am lucrat – și au fost cinci – care să fi fost mai clar, mai hotărât în atașamentul său față de aliații noștri pe linie NATO și partenerii europeni pe linia relațiilor transatlantice. De aceea tot ceea ce fac Statele Unite în ceea ce privește securitatea europeană va fi făcut numai împreună cu aliații și partenerii noștri.

”Nu reprezintă o părere”

Reporter: Se pare că, deși oficialii ruși afirmă că documentele „nu reprezintă o părere”, dintre toate cerințele formulate de Moscova două sunt de importanță hotărâtoare: contracararea extinderii pe mai departe a NATO spre Est și desfășurarea de sisteme de atac ofensive în țările care se învecinează cu Rusia. Am înțeles corect din răspunsul pe care l-ați dat înainte că SUA nu sunt gata să discute chestiunea referitoare la neextinderea NATO însă poate că sunt gata să discute cealaltă problemă? Sau este o simplificare?

John Sullivan: Da, se pare că este o simplificare. Am în vedere faptul că există premise pentru diplomația spre care noi – aliații noștri din NATO și noi, Statele Unite – tindem, însă, așa cum am spus deja, acestea sunt niște principii vechi, la care președintele Biden și Guvernul SUA au aderat cu succes, menținând pacea în Europa pe parcursul deceniilor. Aceste principii stau la baza securității Statelor Unite. Atașamentul nostru față de relațiile noastre transatlantice cu aliații noștri din NATO are o importanță fundamentală pentru securitatea noastră și nu avem de gând să facem compromisuri în această privință. În același timp, am auzit îngrijorarea părții rusești – exprimată atât în scris, cât și verbal -, inclusiv a președintelui Putin, a ministrului de externe, Serghei Lavrov, și a dragului meu prieten și coleg, ministrul adjunct de externe Riabkov. Suntem data să începem dialogul și dezbaterile cu partea rusă, dar autoritățile ruse știu sigur din experiența relațiilor cu Statele Unite de-a lungul deceniilor și cu președintele Biden, în special, că noi avem valori fundamentale în legătură cu care nu vom face compromisuri.

Reporter: Vladimir Putin cere garanții de securitate obligatorii din partea SUA și a NATO. SUA și Alianța sunt gata să le acorde?

John Sullivan: Sper și aștept ca acesta să fie un dialog și nu doar o situație în care o parte cere garanții. NATO, Statele Unite și alte țări își vor exprima îngrijorarea în legătură cu arhitectura de securitate a Europei, care, așa cum am spus deja, a asigurat timp de decenii pacea în mare măsură. Dar Statele Unite, împreună cu aliații și partenerii noștri, sunt pregătite pentru dialog și așteaptă cu nerăbdare această discuție.

Reporter: Într-adevăr președintele Biden i-a propus președintelui Putin să numească persoane responsabile care să discute aceste probleme? Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat zilele acestea că prima lor întâlnire va avea loc la începutul lunii ianuarie. A fost stabilită deja data? Întâlnirea va fi la Geneva, așa cum propunea Rusia? Și ultima întrebare despre formatul convorbirilor: acestea vor avea loc separat de Dialogul ruso-american privind stabilitatea strategică?

John Sullivan: Nu voi analiza în detaliu discuția dintre cei doi președinți. Voi spune însă că președintele Biden, începând cu întâlnirea personală avută cu președintele Putin la Geneva, a inițiat la nivel bilateral o serie de formate de dialog cu partea rusă. Pe lângă stabilitatea strategică, am discutat despre virușii ransomware, despre probleme privind securitatea cibernetică. Mai mult decât atât, am început consultări importante cu Guvernul Rusiei pe probleme privind schimbările climatice, consultări conduse de fostul secretar de stat John Kerry. Repet, președintele Biden este adeptul – așa cum a fost de-a lungul întregii sale cariere îndelungate – discuțiilor transparente și al diplomației, însă fără a se aduce atingere principiilor americane și apărându-le cu fermitate. Iar în ceea ce privește unele principii, Biden este pur și simplu de neclintit.

Astăzi nu sunt pregătit să vă spun o anumită dată sau loc pentru negocieri. Știu că la Bruxelles și în alte locuri partea americană discută despre care ar trebui să fie abordarea noastră – fie în cadrul unei ședințe Consiliul NATO – Rusia, fie în cadrul OSCE, fie în cadrul Dialogului privind stabilitatea strategică de care ați amintit. Avem aceste mecanisme: dialogul privind stabilitatea strategică pentru discuțiile bilaterale dintre Statele Unite și Rusia, Consiliul Rusia-NATO; și încă un forum mai larg – OSCE, din care face parte și Ucraina, ceea ce este important. Secretarul de stat Blinken a spus că nu intenționăm să purtăm convorbiri referitoare la securitatea Ucrainei, la care să nu fie reprezentată Ucraina însăși. Exact la fel Statele Unite nu intenționează să poarte dezbateri despre securitatea aliaților noștri pe linie NATO fără participarea acestora. Avem astfel o arhitectură, formate pentru desfășurarea acestor dezbateri. Există trei formate: Consiliul Rusia – NATO, OSCE și consultările noastre bilaterale cu Guvernul Federației Ruse. Sper și mă aștept ca – ținând cont mai ales de situația din Donbas și de la frontiera ruso-ucraineană – întâlnirile să aibă loc în luna ianuarie. Astăzi, 23 decembrie, nu sunt pregătit să vă spun nici data, nici locul sau locurile unde ar putea avea loc acestea.

Reporter: Rusia insistă asupra unui răspuns rapid la inițiativa sa. Însă ați prezentat acum o arhitectură de convorbiri foarte complexă și cu multiple componente. După părerea dumneavoastră, cât timp credeți că vor dura înainte de a vedea un rezultat practic?

John Sullivan: Nu pot spune cu exactitate. Ceea ce pot să spun este faptul că Statele Unite și aliații și partenerii noștri caută să aibă un dialog cu autoritățile rusești – și acest lucru fără întârziere. Tocmai am primit și studiem documentele (pregătite de partea rusă – n. Kommersant). Ne-au fost transmise cu numai o săptămână în urmă, când consilierul secretarului de Stat, Karen Donfried, a fost aici (la Moscova – n. trad.). Fără îndoială, Statele Unite nu încearcă să încetinească acest proces, deși am văzut că sunt exprimate astfel de temeri. Drept dovadă, voi spune că președintele Biden l-a trimis pe directorul Burns la Moscova la începutul lunii noiembrie ca să discute temerile noastre serioase în legătură cu sporirea puterii militare a Rusiei lângă frontiera cu Ucraina, începută încă în toamnă. Și am fi vrut să desfășurăm următoarea rundă a Dialogului privind stabilitatea strategică cu Guvernul Federaţiei Ruse după runda anterioară, desfășurată la sfârșitul lunii septembrie, la care a participat adjunctul secretarului de stat, Wendy Sherman. Cu alte cuvinte, suntem dispuși să ne mișcăm repede. Dar acest lucru impune din partea noastră câtva timp, pentru că trebuie să ne coordonăm acțiunile cu aliații noștri din NATO.

Promisiunea lui Joe Biden

Reporter: În Rusia a făcut mult zgomot promisiunea lui Joe Biden de a anunța o întâlnire a cinci țări membre NATO și Rusia, la care să se discute îngrijorările Rusiei. Însă până la urmă nu a anunțat nimic. Ce s-a întâmplat cu această idee?

John Sullivan: De câtva timp am purtat convorbiri în legătură cu aceste probleme, cel puțin în ceea ce privește Ucraina, cu aliații noștri din NATO pe aceste probleme. Și, așa cum tocmai am spus, în ceea ce privește cele două documente pe care partea rusă (adjunctul ministrului de externe Riabkov) ni le-a transmis săptămâna trecută. Colega meu, consilierul secretarului de stat Karen Donfried, a luat aceste documente și s-a dus imediat la Bruxelles, ca să se consulte cu aliații noștri din NATO în legătură cu aceste probleme. Prin urmare, aceasta este o chestiune ce ține de autoorganizarea noastră în cadrul NATO, o chestiune de alegere a platformei potrivite. Cred că am ales-o: Consiliul Rusia – NATO. Acum noi, Statele Unite și aliații noștri, va trebui să ne formulăm propriul răspuns (și partea rusă așteaptă acest lucru), preocupările și temerile noastre cu privire la comportamentul Rusiei, și nu numai, în raport cu Ucraina. În orice caz, facem progrese rapide în această problemă care nu suportă amânare, referitoare la Donbas și Ucraina. Noi am insistat asupra încetării escaladării încă de când am inițiat această discuție, în timpul vizitei directorului Burns, la începutul lunii noiembrie.

Reporter: Să tragem o concluzie: Serghei Riabkov a spus că documentele prezentate de Rusia sunt pregătite complet, iar Statele Unite trebuie doar să le semneze. Dar înțeleg corect din răspunsurile dumneavoastră că nu sunteți gata să faceți acest lucru?

John Sullivan: Corect. SUA nu sunt gata să ia și să semneze pur și simplu aceste documente. Cu atât mai mult cu cât unul dintre ele se adresează nu Statelor Unite, ci Alianței Nord-Atlantice și se presupune că acesta va fi un tratat între Rusia și NATO, deci acest lucru este pur și simplu imposibil.

Reporter: Și cel care este adresat Statelor Unite?

John Sullivan: Nu. Dacă ar fi fost atât de simplu, nu ar fi fost nevoie de diplomație. Înțeleg declarațiile publice ale autorităților ruse în care își promovează propriile interese de securitate. Dar au de-a face cu parteneri care au propriile interese în domeniul securității, iar aceștia trebuie să țină și ei cont de partea rusă.