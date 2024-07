Bogdan Ivan a precizat că astfel, o mare parte din munca funcționarilor va fi înlocuită de noile tehnologii.

Potrivit ministrului Dezvoltării, sunt pregătite două proiecte pentru a instrui funcționarii publici în utilizarea acestei noi tehnologii. Mai exact, este vorba despre un proiect de 10 milioane de euro la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin care peste 30.000 de funcționari vor dobândi competențe digitale.

De asemenea, pentru a nu lăsa mediul privat în urmă, a fost semnat recent contractul pentru Platforma Națională de E-learning destinată companiilor mici și mijlocii din România, care va permite acestora accesul la cele mai noi tehnologii și pregătirea angajaților pentru a identifica nevoile de bază din companiile lor.

Întrebat dacă poate da exemple concrete despre cum ar putea inteligența artificială să schimbe modul de lucru în instituții, Bogdan Ivan a declarat:

”Vă dau exemplul Ministerul Educaţiei. Tot softul lor de plăţi pentru sute de mii angajaţi din sistemul de educaţie va putea să fie procesat mult mai simplu şi uşor în clipa în care vei avea acest sistem automat. Nu vei mai avea nevoie de mii de contabili în fiecare entitate, ci vei putea să setezi direct de la nivel central modul în care se distribuie salariile şi se face pontajul şi se face corelarea dintre pontaj şi salarizare pentru fiecare dintre aceşti angajaţi.

De exemplu, la APIA sau la AFIR vei putea să procesezi automat toate acele dosare, toate acele aplicaţii pentru finanţările europene. Nu vei mai avea nevoie ca un funcţionar să stea în spate, să verifice fiecare filă şi să dea ok, ok, ok. Vei seta foarte clar care sunt itemii pe care trebuie să îi îndeplinească o aplicaţie, ei vor fi standardizaţi şi automat când vei încărca un proiect de sute de pagini, vei avea la final raportul dat de acest sistem de procesare automată a datelor, care spune ok, este conform, merge mai departe spre valoarea calitativă. În principal, finanţările europene, precum şi procesele birocratice repetitive”.