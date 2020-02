Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a respins vineri, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, ideea existenţei unui blat între PNL şi PSD, aşa cum au vehiculat unii politicieni, spunând că el simte că sunt în Parlament „zi de zi lupte” cu cei de la PSD.

PNL neagă blatul cu PSD

Întrebat de jurnalişti cum comentează ideea vehiculată în mediul public potrivit căreia ar exista un blat între cele două partide principale, Florin Roman a spus că, iniţial, i s-a părut „distractiv şi haios” ceea ce se spunea, dar, „de la un anumit loc, neserios”, pentru că el „simte” în Parlament că sunt „lupte zi de zi cu cei de la PSD”.

„Eu am tot întrebat în studiourile de televiziune pe unde am fost invitat : ok, să admitem că este aşa cum spuneţi dumneavoastră. Ce are de câştigat PNL? Pentru că, la ora actuală, PNL, din toate sondajele, inclusiv în ale PSD-ului, stă la peste 40% din opţiuni. Pe organizarea alegerilor în două tururi la primari, PNL este principalul beneficiar. Adică, zestrea PNL-ului ar creşte cu circa 500 de primari. Iar zestrea preşedinţilor de consilii judeţene ar creşte de la 8 la 24, adică mai mult cu 16. Şi atunci nu înţeleg care este discuţia”, a declarat deputatul Florin Roman.

Liberalul a adăugat că înţelege că e o „supărare” a celor de la USR. „Ei tot timpul încearcă să bage băţul pe sub gard. Politica e reală, în lumea reală, nu în lumea imaginară a lor”, a spus Roman.

Deputatul PNL le-a recomandat celor de la USR care, a susţinut acesta că, „de când e Dragnea la puşcărie, şi-au cam pierdut subiectul de discuţie în Parlament şi spaţiul public”, „să pună mâna să muncească, să scrie proiecte de legi, să scrie iniţiative legislative, pentru că politica asta a balonului de săpun se va sparge”, conform Agerpres.

Te-ar putea interesa și: