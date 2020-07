Relația client de publicitate – agenție – media a fost izbită în plin de pandemie. Cheia se află tot aici, crede directorul executiv al Editurii Evenimentul și Capital. ”Am trecut cu toții printr-o perioadă pe care nu o așteptam și nu ne-o doream. Nu am știut și nu vom ști cum să reacționăm la ea și cum va reacționa piața. Este important, însă, să discutăm cu mai mulți actori din piață, să vedem că măsuri am luat, ce am făcut, aflăm ce credem că se va întâmpla în viitor, cum am reușit de fapt să ne redresăm business-urile ca să facem față noii situații”, au fost cuvintele de deschidere ale lui Virgil Munteanu, gazdă a evenimentului online, alături de moderatorul Claudiu Șerban.

”Ne aflăm într-o situație mai favorabilă față de alți colegi din piață, pentru, la 1 ianuarie, am renunțat la printul pentru Evenimentul Zilei. Era o tendință evidentă, printul a pierdut foarte mult din zona de publicitate și se vedea, de la an la an, încasări tot mai mici, dar ne-am încăpățânat să menținem sub formă tipărită revistele Capital și Evenimentul Istoric, dar și acestea au fost suspendate în luna aprilie pentru că ne-am dat seama că oamenii, nemaiputând circula ca altădată, nu mai aveau cum achiziționa revistele, și nici distribuția – poșta, spre exemplu, avea dificultăți să trimită abonamentele, dar și alte firme de distribuție – nu făceau față. Nu apucasem, însă, să facem schimbările pe le doream în online, deși ni le propuneam, am reușit să le aplicăm acum, în pandemie. Am implementat rapid soluțiile pe care le aveam, dar le tot amânam. Având această resursă nefolosită, am reușit la un moment dat să echilibrăm puțin veniturile, nu le-am crescut, dar măcar nu am pierdut foarte mult. Am remarcat și ma bucurat mobilizarea din partea redacțiilor care au reușit să ofere informație utilă cetățeanului, din moment ce era citită, și ambele site-uri să crească în această perioadă și să crească mai mult decât piața, în general. Cam aici ne-am situat noi”, a apreciat Virgil Munteanu evoluția publicațiilor editurii pe care o conduce.

Mai multe opinii foarte interesante puteți găsi urmărind înregistrarea de aici: