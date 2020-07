”Noi am trecut și prin criza din 2008 – 2009, dar mi mi se pare că lucrurile care s-au petrecut în cel de al doilea trimestru al 2020 au fost mult mai grave. Ne-a lovit foarte puternic, iar cuvântul de ordine este anulare, în cazul outdoor-ului… sau amânare, în cel mai fericit caz. Outdoor-ul a scăzut catastrofal. Vitrina are și un department foarte puternic de evenimente, de BTL, știți foarte bine, aveam festivalurile: Untold, Electric, Jazz in the Park, Tiff-ul…”, a anunțat Mihaela Rus apocalipsa publicității.

”Într-adevăr, se muncește mult mai mult, pe bani mult mai puțini. Nu este numai o frustrare la nivel antreprenorial, ci și la nivel de echipă. Oamenii sunt la fel de nesiguri și de temători cum suntem și noi. Rolul nostru ca manageri, ca antreprenori, este să încercăm să le arătăm că avem soluția, că o scoatem la capăt, chiar dacă nu avem această soluție. Practic, nu există strategie, planificare și prognoză, facem planuri de azi pe mâine. (…) Un lucru pe care eu l-am remarcat, bun pentru agenții este acela că forța de muncă, specialiștii în comunicare, freelancerii au devenit foarte nesiguri și au reînceput să își depună CV-uri în agenții”, mai anunță Mihaela Rus.

