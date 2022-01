INSCOP: Cu peste 20% în sondaje, AUR a devenit al doilea partid politic din România, după PSD

Sursă: Inquam Photos / George Călin

Inscop Research a efectuat un nou sondaj cu privire la partidele politice din România, la cererea think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States, Black Sea Trust for Regional Cooperation și True Story Project.