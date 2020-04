Fondul va oferi finanţări totale de 365.000 lei, ca parte a efortului împotriva efectelor negative generate de pandemia COVID-19.

Arta, cea mai lovită de COVID

BRD menţionează că, dincolo de efectele medicale, pandemia de coronavirus a pus pe pauză multe sectoare din economia ţării, a rescris multe dintre regulile vieţii sociale şi a suspendat viaţa culturală. Închiderea cinematografelor, a teatrelor, filarmonicilor, muzeelor şi galeriilor a însemnat şi amânarea, pe termen nedefinit, a proiectelor în lucru şi a celor viitoare. Multe proiecte culturale se reinventează în aceasta perioadă şi s-au mutat sau se mută în spaţiul on line, pentru a se întâlni cu publicul, dar din perspectivă economică artiştii sunt una dintre categoriile profesionale cele mai afectate de pandemie, scrie Agerpres.

Apelați aici!

În acest context, Fundaţia9, fundaţia culturală a BRD, a lansat programul Artists Rooms, un fond de finanţare pentru producţie şi creaţie artistică în condiţii de izolare. Artişti independenţi sau grupuri de artişti au putut trimite, în perioada 6-17 aprilie 2020, pe www.fundatia9.ro/artists-rooms proiecte din orice domeniu cultural sau creativ (muzică, dans, artele spectacolului, arte vizuale şi new media, jurnalism cultural, literatură sau proiecte transdisciplinare), cu condiţia ca proiectul cultural propus să poată fi prezentat online.

Mobilizare exemplară

” Am primit în aceste două săptămâni peste 500 de aplicaţii care ne demonstrează nevoia critică de susţinere a artiştilor şi autorilor independenţi. Ei reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, existând şi creând undeva în afara sistemului normalizat de instituţii şi organizaţii culturale. Credem în acelaşi timp că susţinerea creativităţii lor este fundamentală pentru societate şi pentru momentul în care ne aflăm acum. Am primit, pe lângă susţinerea partenerului nostru fondator BRD şi susţinerea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii. Având în vedere calitatea excepţională a multora dintre proiectele primite, facem un apel şi la alţi finanţatori din zona culturală, companii, ONG-uri sau instituţii, să se alăture programului Artists Rooms şi să creăm o reţea de solidaritate pentru sectorul cultural independent. Fără o unire a forţelor şi o coordonare cât mai eficientă a resurselor, am putea probabil susţine circa 10% dintre aceste proiecte”, a declarat Anca Drăgoi, directorul executiv al Fundaţiei9.

Bani de la Artists Room

BRD a alocat pentru acest proiect 300.000 lei, iar Fundaţia9, prin parteneriatele încheiate, a suplimentat acest buget cu suma de 65.000 lei. Artists Rooms este un proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi desfăşurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte şi Anagrama, partenerul pentru dezvoltare digitală. BRD – Groupe Societe Generale este cea de-a treia mare bancă a României.