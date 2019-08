Informaţia serii, anchetatorii au ridicat mai multe obiecte care aparțin Luize, haine, lenjerii. Conform bunicii, criminaliştii au ridicat peria de păr, o pereche de adidaşi şi alte bunuri din care ar putea fi recoltate probe ADN. De asemenea, mama fetei a cerut o expertiză, în căutarea adevărului.

„Să sperăm că aflăm adevărul. Dacă nu apărea povestea cu Alexandra, cazul Luizei era mușamalizat. În patru luni de zile nu am primit niciun răspuns. Noi trăim de pe o zi pe alta. Noi am fost sunați de două ori. Prima dată a spus că nepoata dumneavoastră a plecat la insistențele unei bune prietene. Iar la al doilea telefon a zis că copiii au ajuns cu bine în Elveția. Tatăl meu spune că la primul telefon era o voce mai tânără, iar la al doilea ar fi fost probabil Gheorghe. Tatăl meu susține că nu era aceeași voce. Vă dați seama că sunt complici. Eu nu cred că acest om e singur. Categoric are complici”, a spus mama adolescentei.

De asemenea, femeia mai spune că a plecat în Italia pentru ea. Luiza avea planuri mari cu viaţa ei dorind să devină make-up artist.

„Am plecat pentru ea în Italia, urmă să faca cursuri de make-up, să facă școală de șoferi, să-i iau maşină”, a mai spus mama Luizei.

Noi pete de sânge pe salteaua din camera ororilor au fost găsite de anchetatori în timpul percheziţiilor la casa lui Gheorghe Dincă, cel care a mărturisit că le-a sechestrat, violat şi ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu. Suspectul le-a mărturisit poliţiştilor că victimele sale au dormit pe acea saltea. De asemenea, anchetatorii au găsit cutii cu plicuri și încearcă să afle ce conțin acestea. Tot miercuri, a fost descoperit şi un al patrulea telefon mobil care îi aparține lui Gheorghe Dincă la o familie, a anunţat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei. La cercetările efectuate la Caracal a luat parte şi Gheorghe Dincă.

