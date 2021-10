Elena Merișoreanu a fost internată nouă zile la Matei Balș după ce a fost infectată cu noul coroanvirus. Deși în primă fază a încercat să se trateze acasă, în final, când starea ei s-a agravat, cântăreața a decis să fie internată la spital.

Chiar dacă trebuia să stea în spital timp de două săptămâni, vedeta a hotărât să se externeze după 9 zile, mai ales că starea ei s-a ameliorat vizibil. De menționat este faptul că artista era vaccinată în momentul în care s-a infectat și acesta este și motivul pentru care nu a făcut o formă atât de gravă a bolii.

“Duminică m-am externat. Sunt acasă acum, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă! În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. M-a dat peste cap! Recunosc faptul că m-am dus la spital destul de bolnavă. M-am tratat acasă de răceală șase zile. După aia mi-am dat seama că eu aveam Covid. Nu am făcut o formă gravă, că aveam vaccinurile făcute. A fost așa între ușor și grav“, a povestit solista.

Deși a scăpat de noul coronavirus, Elena Merișoreanu susține că încă se simte obosită, având în vedere că plămânii eu au fost afectați după infectare.

„Trebuie să mă plimb prin curte acum. Saturația cu care am ieșit din spital e bună: 98-99. Obosesc foarte repede, pentru că am avut plămânul afectat. Încă șapte zile nu am voie să ies în aglomerație”, a mai spus solista.

Elena Merișoreanu renunță la concerte

În cadrul unui interviu oferit miercuri la Antena Stars, Elena Merișoreanu a declarat că în momentul de față nu vrea să se mai gândească la nimic și doar să stea liniștită.

Cântăreața susține că nu va mai merge nici la concerte, precizând că după infectarea vrea să fie mai atentă și să se izoleze din cei din jurul ei până se reface. Aceasta a mai adăugt că va sta doar prin curte și se va menține optimistă.

„Eu nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic, nici sănătate, nimic. Momentan stau liniștită, nu mă mai duc la concerte. După boala asta trebuie sa fiu foarte atenta. In primul rand afectează plămânii. Iau tratament acasă, ma plimb prin curte. Încerc sa stau puțin izolata. Trebuie sa fim optimiști.”, a spus Elena Merișoreanu, la Antena Stars.