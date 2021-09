Elena Merișoreanu în vârstă de 72 de ani trece prin momente fără precedent. Cântăreața este în prezent internată în spital, după ce a fost diagnosticată cu coronavirus. Aceasta se află la Institutul “Matei Balș”, unde primește tratamentul corespunzător pentru starea ei.

A trecut o săptămână de când aceasta a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus, însă se pare că evoluția bolii e una favorabilă. Mai exact, într-un interviu acordat recent, aceasta a declarat că că se simte mai bine și că i-a revenit saturația. Artista se felicită că a venit la medic.

Totodată, ea a vorbit și despre momentul infectării cu noul coronavirus. Cântăreața susține că i-a fost dificil să creadă că e infectată, având în vedere faptul că e vaccinată. Aceasta a mai adăugat că se gândea că este vorba doar despre o simplă răceală, în contextul în care semnele nu erau prea grave.

În ce stare se află Elena Merișoreanu

Artista a spus că a scăpat febră, iar plămânul ei mai este afectat într-un procent de doar 8%.

“Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit. Am avut și plămânul afectat, cam 8 la sută. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu,

Artista a mai menționat că speră să fie externată cât mai curând și să revină la activitățile zilnice.

În ceea ce privește infectarea, ea consideră că cel mai probabil ar fi contactat virusul pe la filmări sau la evenimentele unde a participat în ultima perioadă, ea nefiind foarte precaută, având în vedere că era vaccinată.

“E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a spus Elena Merișoreanu.

De menționat este faptul că nu este prima oară când familia Merișoreanu se află într-o astfel de situație. În luna martie, soțul cântăreței, Viorel Croitoru, a fost infectat cu coronavirus și a stat timp de două săptămâni internat la Spitalul “Victor Babeș”.