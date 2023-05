Pe lângă operațiile de la mâini, Emma Răducanu se va opera și la gleznă, pentru a remedia anumite accidentări apărute de-a lungul timpului. Doctorii spun că va putea reveni pe teren abia la finalul verii.

Această decizie înseamnă că britanica va rata Roland Garros și Wimbledon. Potrivit medicilor, va putea participa, în cel mai bun caz, la turneul Flushing Meadows, care va avea loc la finalul verii.

Emma Răducanu nu va participa la Roland Garros și la Wimbledon

Recent, Emma Răducanu s-a văzut nevoită să se retragă din turneul WTA Madrid, ieșind astfel din top 100 al jucătoarelor din ierarhia mondială. În 2021, aceasta câștiga US Open. Aceasta a postat pe Twitter o poză în care apare într-un pat de spital și cu mâna dreaptă bandajată.

„Mă doare să spun că voi rata evenimentele de vară”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

„Am încercat să minimalizez problemele, așa că le mulțumesc tuturor fanilor mei care au continuat să mă susțină atunci când nu știați faptele”, a adăugat ea.

„Se poate spune că ultimele 10 luni au fost dificile, deoarece m-am confruntat cu o rană recurentă la un os de la ambele mâini.”, a continuat sportiva, potrivit BBC.

„Am încercat cât am putut de mult să gestionez durerea și să joc prin ea în cea mai mare parte a acestui an și la sfârșitul anului trecut, reducând drastic încărcătura de antrenament, lipsind săptămâni de antrenament, precum și scurtând sezonul trecut pentru a încerca să o vindec. Din păcate, nu este suficient”, a mai spus Emma Răducanu.

Emma Răducanu a luat o pauză de la rețelele de socializare

Înainte de Indian Wells, britanica a declarat că a renunțat pentru o perioadă la activitatea online pentru a se concentra mai mult la tenis.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale. Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media”, a spus ea.

„Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa. Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte. Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, a adăugat ea.