Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani ucisă la Caracal, este nepoata lui Alexandru Cumpănaşu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, relatează România TV. Analistul este revoltat de modul în care au acţionat autorităţile în cazul crimei din Caracal. El a declarat că Alexandra a sunat la 112 chiar din curtea ucigașului, le-a spus oamenilor legii că a fost răpită, violată şi că este ţinută legată. Cu toate acestea, autoritățile n-au fost în stare să afle la timp locul în care era ţinută captivă fata. Polițiștii au căutat la trei adrese greşite la indicaţia STS. Ulterior, în anchetă au intervenit cei de la Direcția de Operațiuni Speciale, care se aflau întâmplător în zonă, la un alt caz. Într-un final, casa ucigașului a fost identificată, dar era deja prea târziu.

„Eu am aflat de tragedie la 11 azi noapte şi nu am mai dormit. Nu mă interesează cancanul, vreau ca jigodiile din fruntea statului român să plece. Îmi asum ce spun. Să fii tu procuror, să ştii că în casă există un criminal care e pe cale să omoare un copil şi să spui ca ai de la 6 mandat, trebuie să fii un nemernic, un om fără suflet. Articolul 27 din Constituţie spune pentru toţi cretinii de procurori că un cetăţean poate oricând să intre în domiciliul oricui dacă o face pentru a salva viaţa cuiva. Ce judecător sa fie ala? Stă în faţa casei criminalului să se facă termenul de ora 6 şi ştie că nu va fi pedepsit. Cine are sufletul ăsta? Dacă şeful STS nu işi depune demisia azi, mâine fac plângere penală. În buzunarele cui sunt banii? Poliţia Română are vreo răspundere, şeful Poliţiei Naţionale are vreo răspundere? La 12 noaptea după ce Alexandra a sunat şi a vorbit 20 de minute, ei nu aveau confirmarea că e ea. La momentul respectiv am spus să-l ia pe tatăl fetei şi să asculte înregistrarea. Vărul meu a recunoscut că e fata lui. […] Alexandra dispăruse de 2 zile, nu au făcut nimic. Procurorul general să facă traseul exact al fiecăruia şi să îi dea fiecăruia ce merită. Procurorii au salarii mari, dar ei trebuie să respecte 6 dimineata. Peste corupţi intră cu mascaţii, aici nu. Aici să aşteptăm termen”, a declarat revoltat Alexandru Cumpănaşu.

