Cu toate acestea, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mai spus că în acest sezon rece situaţia a fost mai bună decât iarna trecută. Potrivit edilului, nu au existat săptămâni în care să nu fie căldură iarna.

Bucureștenii nu scapă de avari

„Iarna asta am stat mai bine ca iarna trecută și mult mai bine ca acum două ierni. Spre deosebire de ultimii ani în care am stat mai prost, acum am stat mai bine.

Am făcut lucrări, am mărit numarul de kilometri de conductă pe care i-am schimbat. În luna cea mai friguroasă a acestei ierni, februarie 2023, am avut zile în care nu am avut avarii și nu am avut zone fără parametri insuficienți. Mă aștept ca iarna viitoare să fie mai bine. E greu ca lucrurile să fie perfecte.

Nu s-a întâmplat să existe săptămâni în care să nu existe căldură în perioada de iarnă. Unde s-a știut că e o deficiență în zona de furnizare a agentului termic s-a preferat să se dea căldură în detrimentul apei calde, în unele zone.

De avarii nu o să scăpăm mai devreme de 10 ani, dar ca ele să fie punctuale, să avem doar avarii de 1-2 zile, de asta e nevoie de încă doi – trei ani. În 2 – 3 ani problema o să fie punctuală, în 10 scăpăm de ea”, a spus Nicușor Dan, marți, la Digi24.

Lucrări de amploare în București

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, că toată Piața Unirii va fi decopertată pentru refacerea planșeului de peste râul Dâmbovița.

„Lucrările vor dura un an și jumătate – doi. Vom avea intersecția de la Unirii blocată. Va trebui să găsim niște metode de ocolire. După ce o să avem expertiza o să facem o evaluare a traficului și a metodei de a devia traficul. O să fie o mare problemă de trafic, dar e inevitabilă. Nu poți să aștepți până o să cadă planșeul. Riscul este pur și simplu să cadă planșeul.

Reparația presupune și reconstrucția zonei. Proiectul va presupune și readucerea la starea inițială”, a mai spus Nicușor Dan.