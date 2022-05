O navă rusească a luat foc aproape de Insula Șerpilor, aflată la 45 de km de România

Există informații neconfirmate care spun că o navă de război rusească este în flăcări în Marea Neagră, aproape de Insula Șerpilor, anunță Sky News.

De asemenea, pe Twitter există mai multe surse care spun că este vorba despre fregata Amiral Makarov, din clasa Amiral Grigorovici, a Flotei marinei ruse din Marea Neagră. Mai mult decât atât, sursele spun că operațiunea de salvare este în curs de desfășurare și că mai multe avioane și nave de salvare se află în zonă.Acestea sunt supravegheate de mai multe drone specializate americane.

Din primele informații se pare că această fregată ar fi fost lovită de rachete anti-navă ucrainene în largul portului Odesa.

Viitorul lui Putin depinde de războiul din Ucraina

Cel mai mare dușman al lui Vladimir Putin, prezent în aceste zile în România, i-a dat cea mai proastă veste lui Vladimir Putin. El a susținut că viitorul dictaturii liderului de la Kremlin în Rusia depinde exclusiv de rezultatul războiului din Ucraina.

În opinia cunoscutului șahist, sancţiunile impuse de lumea occidentală vor forţa la un moment dat populaţia Rusiei să iasă în stradă din cauza deteriorării condiţiilor de trai.

“Cred că dacă ştiam numele unor oameni care complotează împotriva lui Putin aceştia erau de mult timp morţi. Pentru că Putin ar fi ştiut dinainte.

Nu am idee dacă Vladimir Putin este bolnav din punct de vedere psihic sau fizic. Probabil, pentru că nu arată bine, dar de unde să ştiu? Am citit câteva cărţi de istorie şi am înţeles că dictatorii sunt în pericol atunci când îşi arată slăbiciunile.

Aşa că deşi nu am cunoştinţe despre vreo conspiraţie în acest moment, pot să vă asigur că ceva s-ar putea întâmpla dacă Putin pierde războiul din Ucraina. Sper că termenul este ‘când’ nu ‘dacă’. Pentru că sancţiunile vor forţa milioane de ruşi să iasă în stradă pentru a protesta vizavi de deteriorarea drastică a condiţiilor de trai.

Cred că asemenea multor dictatori dinaintea lui, Putin va ajunge… îşi va încheia cariera politică fără voinţa lui. Şi asta s-ar putea întâmpla mult mai devreme decât îşi imaginează lumea. Viitorul dictaturii lui Vladimir Putin depinde exclusiv de rezultatul războiului din Ucraina”, a spus Garry Kasparov.