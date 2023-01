Vladimir Putin a declarat război Occidentului încă din 2007

Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat un discurs susținut de Vladimir Putin în 2007 la München (Germania) și, spre deosebire de analiștii politici, el a observat că președintele Rusiei a declarat război Occidentului încă din acel an. În cadrul acelui discurs, el a avertizat că expansiunea NATO este inacceptabilă pentru Rusia.

„Noi trebuie să înțelegem. Putin nu a luat o decizie în urmă cu un an de zile în legătură cu războiul din Ucraina. Am revăzut de curând un material interesant de la Conferința de Securitate de la München din 2007. Mi se pare interesant că unii dintre analiștii actuali, oameni politici spun că noi nu am observat faptul că în 2007, în discursul de la München privind problemele de securitate, Putin a făcut o declarație de război împotriva Occidentului. Discursul lui a fost extraordinar de dur. A spus că expansiunea NATO este inacceptabilă pentru Rusia.

În 2007, atrăgeam atenția asupra acestui discurs extraordinar de dur cu valențe externe, dar mai ales valențe interne. El se adresa pe plan intern rușilor pe care voia pe plan intern să îi mobilizeze pentru o reacție împotriva Occidentului”, a declarat, marți, Adrian Năstase în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

Serghei Lavrov acuză SUA că, prin intermediul Ucrainei, poartă un război împotriva Rusiei

La polul opus, Serghei Lavrov, ministrul de Externe din Rusia, a spus că Statele Unite ale Americii a adunat o coaliție de state europene pentru a rezolva „chestiunea rusă”, în același mod în care Adolf Hitler a căutat o „soluție finală” pentru eradicarea evreilor din Europa. Acesta a adăugat că nu a văzut nicio propunere serioasă de pace din partea Ucrainei.

Potrivit spuselor sale, anul trecut, Washingtonul folosea aceeași tactică, precum Napoleon și Hitler pentru a controla Europa și pentru a distruge Rusia.

„Așa cum Hitler dorea o „soluție finală” la problema evreiască, acum, dacă citiți politicienii occidentali… ei spun clar că Rusia trebuie să sufere o înfrângere strategică. „Soluția finală” a fost planul Holocaustului lui Hitler, prin care a omorât șase milioane de evrei, dar și membri ai altor minorități. SUA, prin intermediul Ucrainei, poartă un război împotriva ţării noastre cu aceeaşi misiune: soluţionarea finală a problemei ruse”, a declarat recent Serghei Lavrov, relatează agenția de presă Reuters.

Potrivit sursei citate anterior, ministrul de Externe din Rusia a anunțat că Guvernul de la Moscova este dispusă să discute cu Occidentul despre acest conflict și să răspundă la orice propunere serioasă, însă trebuie să se ia în considerare și preocupările în context mai larg ale Rusiei în ceea ce privește securitatea sa. Serghei Lavrov a cerut din nou NATO să își retragă „infrastructura militară” din Ucraina și din celelalte țări apropiate de granițele Rusiei.