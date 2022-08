După problemele de sănătate din ultima vreme ale manelistului Florin Salam, au apărut unele zvonuri că acesta s-ar putea retrage din activitatea muzicală. Acestea au luat amploare mai ales după ce nu a fost prezent pe scenă, alături de fiica lui, în concert.

Se retrage artistul din muzică?

Soția sa, Roxana Stoian a dat însă detalii și a spus clar ce va face manelistul. Într-un interviu ea a spus că, în ciuda faptului că s-ar bucura dacă s-ar retrage, Florin Salam nu va face acest lucru prea curând.

„Cred că eu aș fi cea mai fericită să se retragă. Glumesc! Soțul meu nu se va retrage niciodată și, atunci când o va face, o va face frumos, așa cum este meritul lui după atâta muncă”, a declarat Roxana Stoian, conform Antena Stars.

Ea a mărturisit că artistul încă se mai resimte după ce a fost infectat pentru a doua oară cu COVID-19.

„Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând.

El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a spus Roxana Stoian.

Florin Salam și-a amânat concertul de sâmbătă

Amintim că, artistul trebuia să cânte, sâmbătă seară, alături de fiica sa la București. Din nefericire, regele manelelor nu a mai ajuns la marele eveniment. Anunțul a fost făcut de către Tzancă Uraganu.

„Ţin să vă anunţ că am fost trimis aici de cumătrul meu Florin Salam. Ştiţi destul de bine toată lumea că a avut o problemă, o răceală, în urmă cu câteva zile. Nu şi-a revenit complet şi nu a putut ajunge în această seară, dar se va amâna concertul lui şi când va da Dumnezeu, în cel mai scurt timp, va fi prezent aici pentru voi toţi.

Atât el, cât şi eu. Vom fi prezenţi pentru voi. Eu am venit aici, în această seară, tocmai pentru că nu a putut ajunge el. Aplauze pentru Florin Salam. N-au intrat zilele în sac şi va reveni curând. Mulţumim frumos”, a spus Tzancă Uraganu, în timp ce era pe scenă, relatează Antena 3.