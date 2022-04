Întrebările au continuat să se învârtă în jurul posibilului declin al stării de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin, marți, la ceremonia de premiere a olimpicilor de la Beijing, transmite New York Post. Jurnaliștii americani spun că s-a putut observa că președintele rus are fața destul de umflată.

Fața liderului de la Kremlin era vizibil umflată atunci când a fost surprins pozând la eveniment alături de patinatoarea artistică Kamila Valieva, al cărei parcurs la Jocurile de iarnă a fost umbrit de o serie de controverse legate de dopaj.

Starea fizică a lui Putin a fost subiectul unor speculații considerabile după ce săptămâna trecută a fost văzut, de asemenea, cu fața umflată și a fost surprins când se agăța stângaci de o masă pentru a se sprijini într-un clip difuzat de Kremlin de la o întâlnire cu ministrul apărării Serghei Shoigu.

De asemenea, acesta a apărut nesigur în timpul unei slujbe ortodoxe de Paște la Moscova – deși unele rapoarte au sugerat că nici măcar nu era acolo și că filmulețul a fost trucat de Kremlin.

Casa Albă a refuzat luni să speculeze cu privire la starea de sănătate a lui Putin. Când a fost întrebată despre aceste zvonuri, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat că nu are “nicio evaluare de oferit sau vreun comentariu special” cu privire la sănătatea lui Putin.

De asemenea, o înregistrare video postată pe pagina de Twitter Visegrad 24 îl arată pe liderul de la Kremlin înainte de o întâlnire recentă cu președintele belarus Alexander Lukașenko. Putin este văzut ridicându-și mâna, care pare să tremure până când o apasă pe piept, iar apoi se îndreaptă stângaci spre Lukașenko și-l îmbrățișază.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.

This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.

Look at his leg & hand tremors!

Any doctor out there willing to weigh in?

Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022