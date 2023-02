Va candida sau nu Vladimir Putin pentru un nou mandat în fruntea Federației Ruse. Răspunsul la această întrebare l-a dat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a menționat că liderul Rusiei nu a spus până acum dacă va candida din nou la alegerile prezidențiale programate pentru 2024.

„Liderul de la Kremlin nu este în dispoziție de campanie deoarece, în prezent, era foarte ocupat”, a declarat, pentru cotidianul moscovit Izvestia, Dmitri Peskov.

„Încă nu l-am auzit să spună dacă va candida sau nu. Asta înseamnă că este puțin cam devreme”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Amendamentul adus Constituţiei, în favoarea lui Putin

Vladmir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei în februarie anul trecut, a ocupat funcția de președinte din 2000 până în 2008 și din 2012 până în prezent. În urma unui amendament adus Constituției, lui Vladimir Putin i se va permite în mod legal să candideze din nou la președinție anul viitor, informează DPA.

În trecut, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura destul de târziu în perioada premergătoare alegerilor, deși era evidentă pentru mulți intenția sa de a rămâne la putere.

Președintele Vladimir Putin, în vârstă de 70 de ani, se află la putere ca președinte sau prim-ministru din anul 1999. În timp ce președinții ruși sunt limitați prin constituție la două mandate, el a obținut capacitatea de a candida pentru un al cincilea mandat în cadrul modificărilor constituționale din 2020 care au resetat numărul de mandate pe care le-a îndeplinit.

Starea de sănătate a liderului de la Kremlin

Următoarele alegeri prezidențiale din Rusia sunt programate pentru 17 martie 2024, iar camera superioară a parlamentului rus este așteptată să dea startul campaniei prezidențiale în decembrie 2023. Se așteaptă ca alegerile regionale din această toamnă în două duzini de regiuni, inclusiv în teritoriile ucrainene pe care Rusia susține că le-a anexat, să servească drept „teren de testare” pentru scrutinul de anul viitor.

În context, trebuie subliniat că o temă intens dezbătută este cea legată de starea de sănătate a liderului de la Kremlin. Cele mai recente comentarii pornesc de la o imagine în care președintele rus pare că își mișcă picioarele neregulat. Mai exact, pe social media au apărut câteva videoclipuri de la întâlnirea lui Vladimir Putin cu liderul belarus, Alexander Lukașenko. Mulți au remarcat că, în timp ce discuta cu Lukașenko, Vladimir Putin își mișca neregulat picioarele.

Imaginea a alimentat teoriile, neconfirmate până acum, conform cărora liderul de la Kremlin suferă de diverse boli, inclusiv cancer sau Parkinson. Toate aceste comentarii au apărut pe fondul speculațiilor din ultimul an, lansate de diverse canale mass-media și de presa de la Kiev, potrivit cărora Putin are cancer și nu mai are mult de trăit.