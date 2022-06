Și nu oricum, ci pe baza simptomelor: nu mai merge așa cum mergea înainte sau se comportă irațional și pare dezorientat sau are fața foarte umflată iar mâinile și picioarele îi tremură. Potrivit site-ului The Grid diagnosticarea corectă a problemelor pe care le are Putin ar ajuta la o evaluare corectă a următoarelor mișcări pe care le va face în Ucraina.

Un canal Telegram condus de un fost ofițer rus de informații susține că Putin va suferi în curând o intervenție chirurgicală pentru cancer. Se merge atât de departe încât este deja identificat omul care îl va înlocui pe Putin în timpul operației. Un studiu pregătit pentru Departamentul de Stat în urmă cu mai bine de un deceniu este readus pe tapet, autorul susținând că Putin că suferă de sindromul Asperger.

Din Anglia, Richard Dearlove, fost șef MI6, a intervenit în toiul dezbaterilor privind sănătatea lui Putin susținând că „cea mai bună explicație” este că liderul rus are Parkinson. Economistul Anders Aslund a postat un mesaj pe Twitter în care susținea că Putin a fost operat la mijlocul lunii mai: ”Se pare că a fost cancer la stomac”.

La trei zile după începutul războiului, fostul secretar de stat american Condoleezza Rice afirma că Putin „a fost întotdeauna calculat și rece, dar acum nu mai arată așa.” Boris Karpichkov, un fost ofițer de contrainformații al KGB, care a defectat în Marea Britanie, a diagnosticat un adevărat cocktail de boli: Parkinson, demență, paranoia și alte afecțiuni.

De ce medicii și specialiștii respectați evită să se pronunțe

Diagnosticarea lui Putin este evident mai mult decât o chestiune de curiozitate; o evaluare corectă ar putea ajuta lumea să anticipeze mai bine următoarele sale mișcări în Ucraina. Este un domeniu în care medicii și psihologii respectați evită să se pronunțe pentru că nu pot examina pacientul în persoană.

„Cred că ceva se întâmplă cu el din punct de vedere medical”, a spus Les Pyenson, care a condus departamentul de „analiza conducerii” al CIA timp de 15 ani. „Ceva este în neregulă cu el, dar nu știu exact ce.”

Kremlinul a negat toate speculațiile conform cărora Putin are avea cancer. Recent, ministrul de Externe Serghei Lavrov a respins toate aceste teorii. „Îl puteţi vedea pe micul ecran, puteţi citi sau asculta discursurile lui. Îi las pe cei care răspândesc astfel de zvonuri să rezolve asta cu conştiinţa lor, în ciuda ocaziilor zilnice pe care le au de a verifica starea de fapt”, a spus Lavrov.

De la Castro la Putin. Cum sunt analizați dictatorii

Poate fi diagnosticată o persoană importantă, cum sunt șefii de stat, pe baza unor imagini sau a unor gesturi? The Grid a încercat să afle asta de la experți.

„Măiestria punerii unui diagnostic este complicată pentru că încerci să înțelegi liderii de la distanță”, explică psihiatrul Ken Dekleva, fost oficial al Departamentului de Stat, care i-a studiat pe Putin, pe liderul chinez Xi Jinping și pe Kim Jong Il.

Dekleva a enumerat elementele de bază ale acestor „diagnostice” de la distanță: surse primare – oameni care l-au văzut sau l-au cunoscut recent pe lider, surse secundare – care ar putea include videoclipuri și declarații făcute de lider, dar și scrieri și analize despre persoana în cauză.

John Pyenson s-a specializat în psihologie, a devenit medic și a folosit aceste abilități pentru CIA. „Primeam cereri de la Congres de la președinte sau, uneori, de la armată. Practic, se dorea să să știe, de exemplu, de ce Fidel Castro merge greu și dacă este ceva în neregulă cu el”, a explicat el.

Avantajele prezentării unui lider drept ”o epavă”

Cei implicați în „analiza liderilor” spun că un diagnostic este doar primul pas, pentru că cele mai importante sunt implicațiile practice. Cu alte cuvinte, un diagnostic de cancer terminal ar putea aduce schimbarea conducerii și poate modifica psihologia lui Putin. Alte tipuri de cancer, cum ar fi cancerul tiroidian, pot fi tratate cu medicamente, având un impact minim asupra activității zi cu zi. Boala Parkinson ar putea însemna o perioadă lungă de declin și suferință, cu dureri cronice de spate și numeroase alte probleme.

În același timp, spune Pyenson, oricine este dezamăgit de conducerea totalitară a lui Putin poate considera că există unele avantaje dacă președintele rus este prezentat ca o epavă, care nu mai poate ține frâiele țării. Acest lucru ar putea încuraja rezistența ucraineană și opoziția din Rusia să-l alunge de la putere.