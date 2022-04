Într-un interviu acordat la Realitatea Plus, Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea vine cu detalii de ultimă oră despre fostul ministru al Turismului.

Mai exact, acesta s-a arătat mulţumit de decizia luată de judecătorii din Bulgaria, adăugând faptul că oricine care s-ar afla în locul Elenei Udrea și-ar dori să evite o astfel de executare.

El a adăugat că verdictul poate fi răsturnat în orice moment, însă dificil la acest moment este faptul că avocatul nu cunoaște procedurile din Bulgaria. Pe de altă parte, el a adăugat că sunt șanse ca aceasta să fie apropiate cu cele din România.

Ce ar urma să se întâmple cu Elena Udrea?

În același timp, avocatul Elenei Udrea speră ca justiția din România să poată repara eroarea comisă de Bulgaria, iar situația să se schimbe.

„Cred că fiecare om ar încerca, într-un fel sau altul, să evite executarea unei pedeapse privative de libertate, cu atât mai mult cu cât consider că decizia de azi este exagerată. Teorietic, verdictul ar putea fi răsturnat, dar nu cunosc procedurile din Bulgaria, dar probabil că sunt apropiate de ale noastre. Sentința dată azi este supusă căilor de atac, iar la instanța superioară se rediscută această speță. Îmi pun speranța ca justiția din România va repara eroarea celei din Bulgaria”, a spus avocatul, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, el a vorbit și despre ce ar urma să facă fostul ministru al Turismului la proces. Mai exact, acesta susține că în opinia sa, Elena Udrea nu va aduce niciun alt nume în față.

„Din câte o cunosc pe Elena Udrea, nu cred că va „turna”, nici nu are ce să toarne și pe cine sa toarne. Azi am discutat cu doamna Udrea despre dosarele pe care încă le avem în justiția din România. Am văzut-o încrezătoare și optimistă în legătură de deciziile justiției”, a mai declarat avocatul Veronel Rădulescu.

Ce au decis judecătorii din Bulgaria

Menționăm faptul că declarațiile avocatului vin după ce, în cursul zilei de marți, judecătorii din Bulgaria au decis că Elena Udrea va fi extrădată în România. Pe de altă parte, decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel de la Sofia.

Amintim faptul că problemele pentru Elena Udrea au început în urmă cu aproape două săptămâni. Pe 7 aprilie, fostul ministru al Turismului a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare. Aceasta a reușit însă să părăsească țara cu doar câteva ore înainte de pronunțarea sentinței, fiind prinsă ulterior în Bulgaria, în momentul în care încerca să treacă graniţa în Grecia.