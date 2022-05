Ambasada Rusiei în Africa de Sud a postat pe rețelele sociale o declarație recentă a lui Vladimir Putin despre Ziua Victoriei.

„Suntem pe bună dreptate mândri de istoria de 1.000 de ani a Rusiei. Marea Victorie asupra nazismului ocupă un loc special în ea.

Victoria a fost posibilă datorită curajului, voinței și unității poporului sovietic. Tăria lor de spirit și sacrificiul de sine au uimit întreaga lume”, a spus Vladimir Putin.

President #Putin: We are rightfully proud of Russia’s 1,000-year history. Great Victory over Nazism occupies a special place in it. The Victory was made possible by courage, willpower & unity of the Soviet people. Their strength of spirit & self-sacrifice amazed the entire world pic.twitter.com/b3ubJhd7Zn

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 6, 2022