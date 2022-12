În cadrul podcastului „Evenimentul Istoric”, publicat vineri pe canalul de Youtube EVZ Capital, Liviu Petrina, fostul secretar general și vice-președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), s-a decis să vorbească cu realizatoarea Alice Barbu, după 32 de ani de la Revoluția din 1989, despre participarea sa la schimbarea regimului politic din România.

Liviu Petrina a avut posibilitatea de a descoperi culisele politicii anilor ’90, ajungând la concluzia că Ion Iliescu, fostul președinte al României, a falsificat istoria.

Ion Iliescu, acuzat direct că ar fi blocat Reunirea Basarabiei cu România

Liviu Petrina a declarat, vineri, că are documentul care demonstrează că Ion Iliescu a blocat reunirea Basarabiei cu România.

„Iliescu falsifică sistematic istoria. El a blocat Reunirea Basarabiei cu România. Am documentul! În februarie 1991, a trimis un mesaj lui Gorbaciov prin Ioan Mircea Pașca. Mesajul acesta se păstrează la Moscova, un istoric din Basarabia l-a dibuit de acolo. Nota pe care a făcut-o consilierul lui Gorbaciov despre întâlnirea cu Pașcu spune că a venit Pașcu și a adus mesajul alăturat.

Iliescu spune așa – ”Domnule Gorbaciov, noi nu am vrea ca Uniunea Sovietică să dispară. Noi credem că este foarte important ca Uniunea Sovietică să rămână. Noi nu vă vom face nicio greutate în Moldova!”

Vă mărturisesc că de la Ambasada Americană a venit un diplomat care ne descuraja mereu în chestiunea Basarabiei. El își pregătea sejurul în închisoare. Este în închisoare ca agent KGB. A fost condamnat. Iliescu a trimis acel mesaj. Ce dovadă mai bună există?”, a mărturisit, vineri, vice-președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD).

Revoluția din 1989 a fost sângeroasă deoarece România era în dușmănie cu URSS

Potrivit spuselor sale, în țara noastră nu a avut loc o „revoluție de catifea”, ca în alte state ex-sovietice, deoarece România era în dușmănie cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS).

„Rușii aveau un dinte colosal împotriva noastră. Noi am organizat o opoziție foarte puternică împotriva rușilor cu italienii, spaniolii, japonezii. O revoluție schimbă regimul. Eu nu sunt pentru revoluție, eu cred că schimbările normale sunt cele naturale! Proiectul KGB-ist la noi a reușit. Eu sunt vicepreședinte al Asociației Victimelor Mineriadelor.

În Piața Victoriei în prezența autorităților, Dan Iosif a strigat ”În Dacia albă e tartorul cel mare la țărăniști”. Eram cu fiica mea și cu un vecin. Ne-au blocat acolo oamenii muncii și au distrus cu mâinile și cu răngile mașina. Ne-au lovit cu umbrele și poșete tovarășii de la fabrica de textile de pe Bulevardul Maniu, Apaca. Nu ni s-a întâmplat nimic. Un ofițer ne-a pus căști pe cap.

Eu m-am ținut cu mâna de stâlpul de la parbrizul spart și m-am tăiat în palmă. Când am intrat în clădirea Guvernului am văzut ca am sânge pe mâini, pe față. Ne-au împărțit pe două rânduri, pe unii îi băteau, dar pe noi trei nu ne-au bătut”, a povestit Liviu Petrina.

„Cunoșteam cum funcționează telefoanele. Dacă apăsai pe primul buton, aveai ton de oraș, iar pe al doilea, aveai ton de interior. Am apasat pe tonul de oraș, am pus telefonul jos și am format numărul de acasă. I-am spus soției că suntem arestați în clădirea Guvernului.

I-am zis să anunțe Ambasada Japoniei și dacă se întrerupe telefonul, să se ducă la vecini și să sune ambasadele, presa, oriunde putea. Eram Secretar General al Partidului”, a adăugat el.

Ion Iliescu, acuzat direct că ar fi controlat presa locală

Acesta a precizat, totodată, că poporul român a fost manipulat de către propaganda făcută de KGB, ajungând să creadă că Ion Iliescu va fi salvatorul țării, apoi, după ce a ajuns la conducerea statului, ar fi început să controleze presa locală și posturile de televiziune.

„Ion Rațiu a fost un model de om politic. Popoarele instruite politic o duc mai bine în lumea asta. Uitați-vă la japonezi, la evrei. Pentru poporul român, cu multe vrednicii și văduvit de elita lui politică distrusă de cei 45 de ani, nu am găsit soluții pentru a face față situației. Televiziunea, presa, totul era controlat de Iliescu. Cu excepția ”România Liberă”.

Poporul român a fost manipulat după teroarea din ultimii ani a lui Ceaușescu și după ce au simțit românii atunci, Iliescu părea un salvator. Propaganda pe care a făcut-o KGB-ul pentru Iliescu, de om care salvează țara, a prins. Dar mulți și-au dat seama și l-au abandonat! Dar era târziu. Petre Roman a omorât oameni la revoltă. La mineriadă a omorât oameni.

Deja procuratura a stabilit clar. Am convenit că e prezent un criptocomunism. Bărbații din neamul nostru văduvit, au fost omorâți. De la meșteșugari la intelectuali, avocați, preoți, episcopi. Poporul a fost zdrobit puternic”, a explicat Liviu Petrina.