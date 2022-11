În cadrul podcastului „România lui Cristache” de pe canalul de Youtube EVZ Capital, Jean Maurer a relatat despre timpurile în care tatăl său Ion Gheorghe Maurer își petrecea deseori timpul cu Ion Iliescu.

„Iliescu era prim-secretar la Iași și se ducea la vânătoare. Tata a fost vecin cu Iliescu, tata stătea pe aviatorilor 104, iar Iliescu pe Aviatorilor 102. Îl invita pe tata la vânătoare, tata mergea mai mult de plimbare și de stat în pădure, nu îl interesa neapărat vânătoarea. Ceaușescu vâna sute de porci mistreți și căprioare, nu mai rămânea nimic în pădure.”, a povestit Jean Maurer.

Maurer: Iliescu a rămas singurul care îl mai invita pe tata la vânătoare

„După ce a ieșit la pensie tata era destul de izolat, nu mai făcea parte din cercul lui Ceaușescu. Iliescu a rămas singurul care îl mai invita pe tata la vânătoare, la discuții. Nu știu cum de a avut curajul să îl invite. La prima vânătoare cu tatăl meu am participat la 18 ani, când tata era încă premier. Erau vânători cu gonaci în teritorii deschise, fără garduri de sârmă și altele, ci în pădure, acolo unde paznicii de vânătoare urmăreau animalele. Tata vâna porc mistreț și fazan. Deci, ori cu gonaci, ori la pândă, am făcut multe vânători la pândă, astea sunt cele mai fairplay pentru animal, pentru că îi dai o șansă să te simtă. Tata a fost un vânător foarte fairplay, a respectat vânatul. Ceaușescu era un apucat, făcea măcel.”, a spus Maurer.

Maurer a avut o relație bună cu Ion Iliescu

„Am participat cu tata la o vânătoare de porci mistreți organizată de Ceaușescu. Am asistat pentru prima dată la un măcel. La vânătoare asta veneau gonacii și din față și din spate. Tata mi-a spus să nu stau în linia vânătorilor pentru că foarte mulți aveau costum verde, șosete albastre și pantofi maro. Deci nu erau vânători, erau personalități locale, deci era riscul de accident. După ce s-a tras ca la Verdun, toate animalele s-au adunat în valea în care m-am ascuns eu. Animalele de frică nu s-au mai mișcat, atunci am realizat că nu era o vânătoare ci un măcel. De aici am decis să nu mai vânez, am realizat că este o crimă. Tata mi-a spus „nu tragi decât dacă vezi pieptul sau capul animalului, nu tragi prin frunziș ca să rănești vânatul, el trebuie să cadă în foc, așa suferă cel mai puțin.”, a mai povestit fiul fostului premier comunist.

„Am avut o relație destul de bună cu Iliescu. Iliescu îi ține și isonul și criticau regimul Ceaușescu, am asistat la astfel de discuții. Tata era impresionat că Iliescu avea o viziune foarte corectă, el citea și cărți în franceză. Vorbeau în cabana de vânătoare unde îl caza pe Iliescu. Au fost apropiați până în 1978-1979.”, a conchis Jean Maurer.