În vârstă de 80 de ani, Rodica Mandache a fost dintotdeauna atrasă de teatru. Aceasta nu a putut să-și pună pe plan secund dragostea față de această profesie și a subliniat că întâlnirea cu Florin Piersic, în „Visul unei nopți de vară”, i-a schimbat radical cariera.

Rodica Mandache a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre Florin Piersic

Marea actriță a explicat că i s-a schimbat radical parcursul profesional după ce a jucat alături de Florin Piersic.

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături. Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a relatat Rodica Mandache, conform informațiilor publicate de Unica.

Marea actriță a vorbit și despre piesa în care a jucat alături de Amza Pellea

De asemenea, aceasta a vorbit și despre cum a fost să joace alături de marele Amza Pellea, în „Nea Mărin miliardar”.

„Eu am jucat un rol așa de mic că de fiecare dată mă mir că își mai aduce lumea aminte. Eram o ziaristă străină care îi ia un interviu lui Amza Pellea. Îl știam foarte bine, mai jucasem cu el. Amza a fost, cum se spune la Hollywood, „iconic” din toate punctele de vedere. Era un om foarte bun, foarte cinstit în relații, te bucurai să lucrezi cu el. Aveam o ușurință de a discuta cu oamenii de toate vârstele și nu aveam curajul să îl „atacăm”. Chiar și atunci când jucam ne dădea un „adaptor” și ajungeam imediat la el. Era un om foarte firesc, natural, iubea oamenii.

Întâmplări au fost, despre Amza pot să vorbesc o zi întreagă, am făcut și o emisiune împreună cu el. Era foarte iubit de elevii lui și ei aveau o poziție specială pentru că el era așa. Mi-a spus într-o zi că Oana, fata lui, o să dea examen la actorie și mi-a zis să-i caut un text pentru admitere. Când mi-a dat telefon era tatăl Amza Pellea, nu actorul. De atunci am avut o duioșie pentru Oana mereu. Un timp am fost prietenă și cu soția lui”, a mai spus Rodica Mandache.