Simona Halep s-a căsătorit sâmbătă cu alesul inimii sale, Toni Iruc. Cei doi formează de mai mult timp un cuplu, omul de afaceri fiind mai în vârstă cu 13 ani decât ea. Mai mult, acesta a mai fost însurat de două ori. Cei doi au făcut recent cununia civilă, iar sâmbătă seara a avut loc petrecerea, scrie stiripesurse.ro.

”In acest moment, la Club Riva ( Cafe del Mar)din stațiunea Mamaia, are loc petrecerea de logodna a Simonei Halep cu Toni Iuruc. Totul a fost ținut la strict secret. In tradiția machidonilor , evenimentului de acest gen i se mai spune: “se da semnul”. Viitorul ginere i a oferit inelul de logodna Simonei, iar apoi a păstrat obiceiul și i a cerut o ca soție pe Simona tatălui ei, Stere Halep. Petrecerea se desfășoară cu o regula stricta: niciun invitat n are voie sa posteze imagini sau filmulețe pe rețelele de socializare”, a transmis jurnalistul Decebal Rădulescu.

Te-ar putea interesa și: