Publicat în august, în Proceedings of the National Academy of Sciences, studiul a evaluat 146.651 de persoane cu vârsta de 60 de ani și peste, scrie The Healthy.

Cercetătorii au evaluat declinul neurologic la participanții care s-au uitat foarte mult la televizor, în comparație cu un grup care a stat mai des în fața computerului.

Incidență semnificativ mai mare a demenței, cu 24%

Rezultatele studiului au descoperit că cei care s-au uitat la televizor au avut o incidență semnificativ mai mare a demenței (24%), în timp ce utilizatorii de computere au avut un risc redus cu 15%. Deși ambele sunt comportamente sedentare, există diferențe semnificative în modul în care creierul răspunde la fiecare dintre ele.

De asemenea, privitul la televizor poate contribui negativ la transformarea comportamentului, mai ales în cazul copiilor şi adolescenţilor.

Diferența dintre televizor și computer

Atât televizorul, cât și utilizarea computerului, implică un anumit timp petrecut în fața unui ecran, dar aceste activități folosesc creierul în moduri diferite, care-i pot afecta sănătatea. Privitul la televizor este considerat un „comportament sedentar pasiv din punct de vedere cognitiv”, mai precis creierul nu este la fel de activ și necesită o cogniție mai scăzută pentru a se angaja în această activitate.

Timpul petrecut în fața computerului este un „comportament sedentar activ din punct de vedere cognitiv”, care necesită o mai mare stimulare a creierului. Cercetătorii au crezut că aceste asocieri fac diferența în memoria longitudinală și cogniție.

Stimularea creierului este cheia

Stimularea mentală este unul dintre factorii principali în reducerea riscului de demență, mai ales pe măsură ce îmbătrânim. Un studiu din 2021 din British Medical Journal a constatat că cei care aveau locuri de muncă stimulatoare din punct de vedere cognitiv au experimentat un risc cu 23% mai mic de a suferi de demență.

Cercetătorii spun că „stimularea cognitivă mai mare la locul de muncă a fost asociată cu niveluri mai scăzute de proteine ​​care inhibă” dezvoltarea vaselor de sânge și a sinapselor din sistemul nervos central.

Există și alți factori care cresc riscul de demență

Deși există mulți alți factori care vă pot crește riscul de demență, cum ar fi dieta, genetica și chiar mediul înconjurător, stimularea creierului, chiar și în timpul activităților sedentare, poate ajuta în diminuarea risculuia apariției unor boli neurologice.

Unele dintre aceste cercetări sugerează că acest lucru poate fi deosebit de important mai ales după vârsta de 60 de ani.

Privitul la televizor ne scurtează viața

Un alt studiu realizat în 2019 la Universitatea din Queensland din Australia avertiza că privitul prea mult la televizor este la fel de periculos ca fumatul sau ca obezitatea, potrivit The Telegraph.

Mai mult, oamenii de știință au observat că o singură oră petrecută în faţa micului ecran scurtează viaţa cu aproximativ 22 de minute.