Uniunea Europeană a stabilit un termen limită până la care producătorii vor trebui să adopte încărcarea USB-C pentru majoritatea dispozitivelor electronice vândute în regiune.

Noile telefoane, tablete, căști, difuzoare portabile și multe alte tipuri de dispozitive vor trebui să adopte acest standard de încărcare prin cablu începând cu 28 decembrie 2024. Nu există niciun impact asupra dispozitivelor care acceptă doar încărcarea wireless.

Data este mai mult sau mai puțin în concordanță cu previziunile anterioare ale politicienilor, dar până acum, data exactă a rămas vagă, având în vedere numărul de etape prin care trebuie să treacă fiecare act legislativ al UE.

În iunie, când legislatorii au ajuns la un acord inițial asupra legislației, au anunțat că aceasta va fi aplicabilă în „toamna anului 2024”, dar în octombrie, un comunicat de presă a precizat că normele se vor aplica „până la sfârșitul anului 2024”.

Acum, totul a devenit clar.

Astfel, statele membre ale UE au termen până la 28 decembrie 2023 pentru a publica reglementări care să prevadă directiva blocului privind încărcarea USB-C. Acestea vor trebui să înceapă să aplice aceste reguli un an mai târziu. UE a declarat anterior că normele vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2024 și a respectat acest termen atunci când a publicat legislația în Jurnalul Oficial.

Producătorii de laptopuri au la dispoziție ceva mai mult timp pentru a se conforma regulilor. Dacă nu au făcut deja acest lucru, vor trebui să treacă la USB-C până în aprilie 2026. În plus, dispozitivele cu suport pentru încărcare rapidă vor avea aceeași viteză de încărcare, precizează UE. Astfel, utilizatorii vor putea să încarce dispozitivele la aceeași viteză cu orice încărcător compatibil.

Deși nu este ca și cum compania ar avea prea multe opțiuni, Apple a declarat că va respecta regulile și va pune porturi de încărcare USB-C în iPhone-urile vândute în UE (cu excepția cazului în care ar trece la încărcarea complet wireless). Din punct de vedere tehnic, Apple nu ar trebui să adopte încărcarea USB-C în iPhone-uri până cândva în 2025, dar rapoartele sugerează că firma ar putea face trecerea chiar de anul viitor.

It is official ‼️#CommonCharger published in the 🇪🇺 Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket

Reminder on what this means ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC

— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) December 8, 2022