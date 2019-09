Jandarmii au reușit în ultima clipă să îl împiedice pe bunicul Luizei Melencu să își dea foc, în jurul orei 18:20. Acesta amenințase și mai devreme că va recurge la acest gest extrem.

Bătrânul a turnat benzină pe el. Jandarmii au intervenit promp și au reușit să îl convingă să își dea jos tricoul îmbibat cu combustibil. Sub supravegherea lor, omul a fost șters de benzină și și-a schimbat hainele.

Mai devreme, bunicul Luizei își exprima frustarea față de atitudinea DIICOT. Acesta a precizat că din victime au devenit suspecți și că vor fi nevoiți să vândă tot ce au pentru a putea plăti amenda.

„Cum să primim vestea? Foarte prost ne-a văzut. Noi, din parte vătămată, am ajuns să fim înjosiți, să fim scoși vinovați. Am ajuns ca din reclamanți să devenim suspecți. Noi nu mai putem înțelege nimic din ce se întâmplă în țara asta. Cu ce am greșit? Pentru ce să ne ia acești bani? O să meargă fiica mea la audieri, am spus că o să mergem după ce vor face probe după acele oase și vor veni rezultatele din America. Până nu vine rezultatul, nu vom merge”.

„O să vindem ce e aici. O să ajungem în situația când vine iarnă să dormim în cort. O să cumpărăm un cort dacă ne mai rămâne o sumă de bani. O să vindem terenul și casa și asta e singura soluție”, a spus bunicul adolescentei de 18 ani.

De asemenea, acesta a mai precizat că mama Luizei va merge la audieri în momentul în care va primi rezultatul din America.

