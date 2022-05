Premierul Canadei, Justin Trudeau, a efectuat o vizită surpriză în Ucraina. El a susţinut şi o conferinţă de presă comună la Kiev cu preşedintele Volodimir Zelenski.

După ce în prealabil vizitase oraşul Irpin, unde ruşii sunt acuzaţi că au făcut un alt masacru printre civili, prim-ministrul Canadei a lansat un atac dur la adresa lui Vladimir Putin.

„Este clar că Vladimir Putin este responsabil pentru aceste odioase crime de război. (…) Va trebui să dea socoteală”, a spus Justin Trudeau, în cadrul conferinţei susţinute la Kiev.

Premierul Canadei şi preşedintele Ucrainei au urmărit, înaintea conferinţei de presă, reuniunea liderilor G7, notează agenţia AFP.

Vizita lui Justin Trudeau în Ucraina nu a fost anunţată. Şeful Executivului canadian a mers mai întâi la Irpin, oraş aflat la periferia Kievului şi care a fost devastat de luptele intense dintre militarii ruşi şi cei ucraineni, înainte să cadă sub controlul ruşilor în luna martie.

„Am fost martor al brutalităţii războiului ilegal purtat de Rusia”, le-a spus premierul canadian jurnaliştilor aflaţi acolo.

Primarul din Irpin, Oleksandr Markuşin, a postat un mesaj pe contul său de Telegram, alături de fotografii din timpul vizitei premierului Canadei.

„ (Justin Trudeau) a venit la Irpin pentru a vedea cu ochii săi toate ororile pe care ocupanţii ruşi le-au făcut oraşului nostru”, a transmis edilul.

Primarul a ţinut să „mulţumească sincer” premierului canadian pentru „sprijinul pe care Canada îl oferă în prezent Ucrainei”.

„Credem în continuarea cooperării dintre ţările noastre în reconstrucţia oraşelor ucrainene după victoria noastră”, a mai precizat acesta.

Justin Trudeau, vicepremierul Chrystia Freeland şi ministrul de externe Mélanie Joly au ridicat împreună drapelul lor la ambasada Canadei care „şi-a reluat operaţiunile astăzi”, a precizat, duminică, premierul Canadei.

Vizita acestuia din Ucraina a avut loc în aceeaşi zi ca şi vizita surpriză a lui Jill Biden, Prima Doamnă a Statelor Unite, care s-a întâlnit cu omoloaga sa ucraineană, Olena Zelenska, la Ujgorod, într-o şcoală din apropierea frontierei cu Slovacia.

„Am considerat că este important să arătăm poporului ucrainean că acest război trebuie să se oprească, că războiul a fost brutal și că poporul Statelor Unite este alături de poporul ucrainean”, a declarat Jill Biden.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022