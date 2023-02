Monica Pop se luptă de ani de zile cu cancerul de colon

Monica Pop se luptă de ani de zile cu cancerul de colon, însă, în ciuda greutăților prin care trece, aceasta a vorbit mereu deschis despre problemele sale de sănătate, încercând să îi motiveze pe ceilalți oameni care au fost diagnosticați cu cancer, reamintindu-le că nu este „o boală letală, necruțătoare”, ci o boală tratabilă.

Aceasta a mărturisit că au fost momente în care a mers imediat după operație la spital, însă nu pentru recuperare, ci pentru a conduce spitalul, pentru a munci alături de ceilalți medici.

„Am vorbit public, adesea, despre boala mea. Am militat mereu pentru pacienții cu cancer, pentru a nu fi descurajați de afirmațiile iresponsabile mereu auzite („boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare”).

În loc de a fi informați corect că e o boală severă, dar tratabilă. Și nu de puține ori… vindecabilă!

Eu supraviețuiesc de ani în urmă unui cancer de colon, cu patru operații până acum (și mai urmează), tratamente chimioterapice variate. În afară de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare a externării. Cum am putut! Iar la ultima operație, (meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu!

M-am tratat numai în România, exclusiv. Atât operator, cât și ca medicație oncologică. Inclusiv acum! Foarte important: bolnavii să facă tratament, dar să nu întrerupă activitatea.

Să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etc. De folos, sigur, tuturor pacienților oncologici, de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare”, a scris Monica Pop pe pagina ei de Facebook.

Monica Pop militează pentru sprijinirea pacienților în regim de urgență

Cu puțin timp în urmă, Monica Pop a scos în evidență mai multe probleme din sistemul de sănătate din România, precum drumurile pe care pacienții le au de făcut între spitalele private și spitalele de stat. Potrivit spuselor sale, pacienții plătesc taxe mari la spitalele private pentru ca, mai apoi, să fie trimiși la unitățile spitalicești de stat pentru a primi un diagnostic.

„E moral? E moral ca medicii din privat, când nu au posibilități diagnostice complete, sa trimită pacienţii pentru completarea investigațiilor, diagnostic şi rezolvare la un Spital de stat, DUPA CE AU INCASAT TAXA , piperată de obicei??!! Nu e normal să fie măcar redusă la jumătate??!! Se întâmplă foarte frecvent.

Oamenii plătesc asigurări lunar! Nu pentru a muri cu zile. Arătați că vă pasă! Atenție Guvern, Minister, Parlamentar, toată media. Foarte important! În Constituție este consfințit dreptul la sănătate! Oamenii plătesc asigurări lunar! Nu pentru a muri cu zile. Operațiile de cancer trebuie să fie acoperite de CASA (gratuite pentru pacienţii asigurați) şi la clinicile private.

E gratuit doar tratamentul radio şi chimio, NU şi operațiile, deşi au o importanță covârșitoare pentru viaţa pacienților. Inadmisibil! Bolnavii sunt tot mai mulți, programările tot mai lungi, Oamenii au dreptul să trăiască. Plătesc asigurări, bani grei. De unde să scoată bani pentru privat. Vreți să se moară pe capete?! Propunere în regim de urgenţă! Arătați că vă pasă”, a scris celebrul medic pe rețelele sociale.