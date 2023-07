Nu este un secret faptul că Ion Țiriac are o pasiune pentru aviație. Recent, acesta și-a extins, flota de avioane, cumpărând o nouă aeronavă pentru compania sa de transport aerian, Țiriac Air.

Ion Țiriac a cumpărat un nou avion în valoare de 28 de milioane de euro

În al doilea trimestru al lui 2023, fostul tenismen, care are o avere estimată la 2 miliarde de dolari, a achiziționat un avion produs de compania canadiană Bombardier. Avionul de tip Global 6000 a fost operat anterior, printre altele, de companiile germane Imperial Jet și Executive Aviation.

Potrivit boardingpass.ro, un astfel de avion ar costa aproximativ 28 de milioane de euro. Acesta poate zbura la o altitudine maximă de 15.545 metri (51.000 de picioare) și are o autonomie de zbor de aproximativ 11.100 de kilometri (6.000 de mile nautice).

Ion Țiriac mai are în flota sa un avion produs de Bombardier în 2007, mai exact un Global 5000, înmatriculat YR-TIK. Compania miliardarului mai deține, de asemenea, un Gulfstream G200 Galaxy (YR-TII) și un elicopter Leonardo AW139 (YR-TIA). Cele două avioane de tip Embraer Phenom 300, cu care zboară frații Pavăl, patronii Dedeman, sunt, de asemenea, operate de Țiriac Air.

Andrei Pavel, povești de la bordul avionului privat al lui Ion Țiriac

Recent, Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, a povestit un episod petrecut la bordul avionului privat al lui Ion Țiriac, cu omul de afaceri la manșă.

„Ne-a ajutat de mai multe ori. Odată, țin minte că ne era foarte greu să ajungem să jucăm în Cupa Davis, în Slovacia. Țin minte că Florin Segărceanu l-a întrebat pe domnul Țiriac dacă poate să ne ducă. Ne-a dus cu avionul privat, avea drum spre Viena, dar ne-a lăsat pe noi, după care a plecat mai departe”, a declarat el pentru sport.ro.

Andrei Pavel, poreclit și „Cneazul”, a spus că a luat loc în cabina de pilotaj, alături de Ion Țiriac.

„Nu mi-a fost teamă! Am stat în cockpit. Pilotează de atâția ani, are povești extraordinare.Am mai mers cu avionul, cu el, la București, când erau meciurile demonstrative cu Yannick Noah, Mansour Bahrami, Henri Leconte, au fost multe seri frumoase. Îmi amintesc că, într-un an, am fost în mai multe orașe ale țării cu domnul Țiriac, care ne-a pilotat peste tot. Cred că, într-o zi și jumătate, am fost în vreo cinci orașe, cu elicopterul și avionul privat”, a povestit acesta.