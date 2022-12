Clipe emoționante pentru Andrei Pavel! Antrenorul de tenis urmează să devină tătic, iubita sa fiind însărcinată în șase luni. Acesta va fi cel de-al treilea copil al ei, deoarece mai are doi copii din prima căsătorie.

Cum decurge sarcina?

După ce a fost surprinsă de către paparazzi cu o burtică proeminentă atunci când a ieșit la cumpărături, partenera de viață a lui Andrei Pavel a confirmat că este însărcinată și a spus și cum decurge sarcina.

„Da, așa este. O să avem un bebeluș! Până acum totul a fost bine, am trecut de jumătate și sperăm să fie totul bine până la capăt.

Am intrat în șase luni de sarcină. Încă nu am cumpărat hăinuțe și cărucior, am lăsat pentru după naștere, pentru că eu sunt superstițioasă. Am aflat sexul bebelușului, dar o să îl păstrăm până când se va naște”, a declarat aceasta pentru Spynews.

Iubita antrenorului de tenis a spus și că Andrei Pavel este extrem de emoționat că vor avea un bebeluș împreună, dar și ceilalți copii. Amândoi au câte doi copii din căsătorii anterioare.

„Andrei este emoționat, cu toții suntem, noi avem împreună patru copii. Andrei are doi din prima căsătorie și eu am doi din cealaltă căsătorie și suntem fericiți cu toții. Abia așteptăm să ne vină mascota”, a spus aceasta.

Cum își vor petrece sărbătorile de iarnă?

De asemenea, partenera de viață a fostului tenismen a mai spus că de sărbători, nu plănuiesc să plece în nicio vacanță, ci să petreacă în familie, alături de cei dragi. Ea a mărturisit și că de Crăciun, cel mai mult le place să gătească tradițional și să fie gazde.

„Suntem foarte bine, ne pregătim de sărbători, așteptăm și restul copiilor din colțurile lumii, ca să zic așa și Andrei cu antrenamentele, cu băieții, suntem bine, sănătoși, asta cred că este cel mai important.

Ne place și partea asta de a fi casnici, de câte ori avem ocazia. Decorăm de Crăciun, ne place să gătim tradițional, să vină prietenii la noi, familia. De sărbători o să rămânem acasă și îi așteptăm pe toți în vizită„, a declarat aceasta.