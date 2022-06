Liderul AUR George Simion a vorbit, joi seara, despre nunta sa. Acesta face ultimele pregătiri pentru petrecerea anului, la care toată România este invitată, după cum a spus chiar George Simion.

De asemenea, George Simion a oferit mai multe detalii privind viitoarea sa soție. Se pare că publicul nu a cunoscut-o până acum.

„Nu vă neliniştiţi. O să avem şi ce bea şi ce mânca la nuntă. Totul este sub control. Noi suntem foarte energici. Am 35 de ani şi am dat dovadă până acum că sunt capabil să organizez multe. Nu ştiu dacă pot să vă arăt.

Mireasa mai mult decât pregătită. Şi-a dat şi ultimele examene zile astea şi sunt convins că mai bună mireasă ca ea nu puteam să găsesc. O să o cunoască şi publicul. Nu este cea de pe Instagram, alea sunt minciunile presei.”, a declarat George Simion, joi seara, la România TV.

Klaus Iohannis, invitat la nunta lui George Simion

George Simion l-a invitat la nunta lui și pe președintele Klaus Iohannis, deși nu crede că acesta va participa. Totodată, George Simion l-a invitat și pe premierul Nicolae Ciucă și președinții celor două camere ale Parlamentului.

Liderul AUR a spus și câți nași va avea la nuntă. Se pare că vrea să aibă câte o pereche pentru fiecare județ.

„O să avem câte o pereche pentru fiecare județ.”, a precizat George Simion.

Mii de oameni sunt așteptați la nunta anului

Nunta anului va avea loc pe 27 august, în satul Oveselu, comuna Măciuca din județul Vâlcea, iar toată lumea este invitată. Chiar toată lumea. George Simion a spus de nenumărate ori că îi așteăptă pe toți românii care vor să vină la nuntă.

La petrecere sunt așteptați chiar și zeci de mii de invitați. Vor fi trei scene amplasate în aer liber, pe care vor cânta mai mulți artiști.

„Toți artiștii care ne sunt prieteni: taraful lui Tudorel Pană, nepot al vestitului violonist, sper să reușească, dar are o nuntă, Furdui Iancu, Theo Rose, Taraful de la Vărbilău, Ionel Tudorache pentru doamna Kovesi.”

Până acum, niciun lider al coaliției nu a confirmat participarea la eveniment, însă invitația rămâne deschisă până în ultima clipă, spune George Simion.