Gabriela Firea a povestit un moment dureros pentru ea în care în plin plan a fost Dan Voiculescu. Dezvăluirea s-a petrecut la „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. Aici, fostul primar al Capitalei a ținut să fie cât se poate de sinceră și a adus în discuție o decizie care a însemnat, practic, finalul carierei sale jurnalistice.

Gabriela Firea nu a ieșit din lumea presei pentru că așa și-a dorit. Explicația are legătură cu decizia de a se mărita cu Florin Pandele. Fostul ministru al Familiei și Egalității de Șanse și-a dorit să exceleze în cariera sa jurnalistică, a avut oportunități care ar fi putut s-o propulseze dar, din nefericire, visul i-a fost spulberat din motive politice. Ea a fost îndepărtată de orice fel de interacțiune cu presa deoarece se căsătorise cu Florentin Pandele, fost politician, astfel că nu ar mai fi respectat deontologia jurnalistică.

Firea a fost îndepărtată din presă din motive politice

„E și un episod dureros între noi dar l-am șters, eu l-am șters, l-am iertat pentru că în momentul în care m-am căsătorit cu Florentin Pandele, i-am fost practic îndepărtată din trust din motive politice, și am suferit foarte mult pentru că eu îmi doream să fac presă în continuare dar nu s-a mai putut, mi s-a spus că sunt măritată cu un politician”, a comentat Gabriela Firea.

Ea a susținut că chiar dacă nu era un politician activ ci lucra în administrație, prin prisma activității sale ea nu mai poate să fie o persoană care respectă principiile deontologiei jurnalistice.

„Am realizat câteva luni o emisiune de actualitate, după care nu am mai avut job la acel trust, iar la celelalte trusturi mi s-a spus că sunt candidatul perfect, dar scrie pe fruntea mea Dan Voiculescu și că nu au cum să mă primească, ceea ce pentru mine a fost o mare dezamăgire, eu credeam că un jurnalist este apreciat pentru ratingul pe care îl face dacă este la televiziune, pentru tirajul pe care-l duce dacă lucrează în presa scrisă”, a declarat Gabriela Firea.

S-a folosit sau nu de Dan Voiculescu pentru imagine și putere

Gabriela Firea a mărturisit că, în ciuda a ceea ce s-a vehiculat, nu a condus departamentul de publicitate, dar locurile în care a lucrat au propulsat-o în cariera sa jurnalistică, devenind mai cunoscută.

„V-ați folosit de Dan Voiculescu pentru imagine și putere?”, este întrebarea cu numărul 13, adresată de Denise Rifai.

„Ce înseamnă a te folosi de cineva? Cred că darurile pe care le avem de la Dumnezeu sunt cele care ne pun în lumină și reușim sau nu reușim într-un anumit domeniu. Într-adevăr, după ce am plecat de la Guvern, puteam să merg să lucrez la alte posturi de televiziune, Marius Tucă m-a convins să merg la un trust TV și consider că am făcut bine, evoluția în presă a fost una care, într-adevăr, poate să fie catalogată ca fiind fulminantă”, a spus Firea.

Ea a ținut să arate că nu a condus niciodată departamentul de publicitate

„Dar toate celelalte mențiuni sunt corecte, m-au format, am devenit un jurnalist mai cunoscut”, a punctat Gabriela Firea.