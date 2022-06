Informația zilei despre generalul trimis de Putin în Ucraina, în aprilie, ca să câștige războiul. Nu se mai știe nimic de el de două săptămâni. Este vorba de Comandantul trupelor Rusiei în războiul din Ucraina, generalul Alexander Dvornikov.

Faptul că el nu a fost văzut de două săptămâni, i-a determinat pe unii oficiali americani să speculeze că ar fi fost eliberat din funcție, a scris The New York Times.

Dvornikov a fost trimis în Ucraina în aprilie, pe fondul unei schimbări de conducere care a fost interpretată pe scară largă ca o recunoaștere de către președintele rus Vladimir Putin că planul de război al Moscovei a eșuat în primele luni. The Times a citat anterior oficiali americani spunând că, înainte de numirea lui Dvornikov, generalii ruși au condus războiul din Moscova, fără un comandant central pe câmpul de luptă.

Comandatul lui Putin, desemnat să schimbe situația

Desemnarea lui Dvornikov ca noul comandant la sol a fost menită să schimbe situația. Unul dintre obiectivele sale principale a fost îmbunătățirea coordonării dintre unitățile din Ucraina, a raportat anterior BBC, citând oficiali occidentali.

Potrivit surselor The New York Times, Dvornikov, după ce a preluat comanda, a încercat să îmbunătățească coordonarea acțiunilor unităților terestre și aeriene ruse. Cu toate acestea, potrivit experților militari intervievați de publicație, deficiențele sistemice ale armatei ruse sunt „profunde și fundamentale” și sunt imposibil de remediat în câteva săptămâni. În special, ei cred că în armata rusă, la nivelul cel mai de jos, nu are cine să ia decizii independente.

În țările occidentale, acest rol este preluat de subofițeri care au pregătirea și autoritatea corespunzătoare. În forțele armate ruse, a spus sursa Pentagonului, totul este încă organizat după aceleași principii ca pe vremea armatei sovietice, când toate comenzile erau date de sus.

Vladimir Putin este din ce în ce mai implicat personal în luarea deciziilor tactice

„Noile tactici ale generalului Dvornikov, preluarea comenzii și controlului, astfel încât să existe un factor de decizie, au fost în regulă”, a declarat pentru publicație generalul Philip Breedlove, fost comandant al Comandamentului European al SUA și Comandant Suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa.

El a spus că și „chiar și armatei noastre i-ar fi greu să se regrupeze și să se reorganizeze în două săptămâni după ce a primit o bătaie atât de bună”. Trupele ruse au fost prea repede aruncate în luptă în Donbas, a spus Breedlove.

Evelyn Frakas, care conduce grupul de reflecție McCain Institute, a remarcat, la rândul său, că, potrivit informațiilor occidentale, președintele rus Vladimir Putin este din ce în ce mai implicat personal în luarea deciziilor tactice cu privire la acțiunile trupelor rusești în Ucraina.

Ce se știe despre omul președintelui Rusiei

„Știm că amestecul președinților în stabilirea obiectivelor și a tacticilor operaționale este o rețetă pentru dezastru”, a adăugat ea.

Nu se știe dacă Dvornikov continuă să conducă trupele rusești în Ucraina. De la mijlocul lunii mai, scrie NYT, nu au existat rapoarte despre locul în care se află. Conflict Intelligence Team a raportat pe 26 mai că, potrivit unor rapoarte, comanda trupelor ruse în bătălia pentru Donbas a fost transferată vice ministrului apărării, șeful Direcției Principale Militaro-Politice a Forțelor Armate, generalul colonel Ghenadi Jidko. Nu este posibilă confirmarea sau infirmarea acestei informații. Oficial, autoritățile ruse nici măcar nu au anunțat numirea lui Dvornikov.