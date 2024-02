Vasile Dîncu a declarat în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, marți, că acum „vreo 3 ani” a fost martorul unei discuții între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană. Ea s-a desfăşurat în biroul liderului PSD. Cu toate acestea, el a menționat că nu are cunoștință despre vreo propunere concretă referitoare la implicarea lui Geoană într-o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale. Dîncu a continuat prin a afirma că Mircea Geoană are „un proiect interesant”, care nu a fost încă conturat politic.

„Am participat la discuții. La un moment dat am văzut o discuție acum vreo 3 ani în biroul lui Marcel Ciolacu între Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, dar nu am participat la vreo discuție în care să se propună acest lucru. Eu nu am cunoștință de o propunere directă în acest sens, ceea ce ați văzut că nu a confirmat nici Marcel Ciolacu. Probabil că aici există ceva dar în orice caz nu a existat o propunere a lui Marcel Ciolacu pentru Mircea Geoană. Este și una din variantele care au apărut și în presă.